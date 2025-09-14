Petunias y alegrías, las divas de la primavera

El sol radiante despertó el ánimo de los jujeños que coparon el tradicional Paseo de la Plantas de avenida 19 de Abril. Es que a pocos días de la llegada de la primavera los amantes de las plantas se disponen a renovar sus jardines.

Los productores, entusiasmados por la notable reactivación del movimiento, compartieron a este matutino que "la petunia es la princesa de la primavera" y que junto a las alegrías que duran hasta el verano, son las más buscadas para el recambio de plantines.

PALMERA RAFI, DE INTERIOR

"Otra que ahora todo el mundo está buscando es la azalea. Las simples son de jardín y florecen solo en la primavera y las dobles son para sombra o interior y florecen tres veces al año", agregó Cristina Graciela Condorí.

El alelí tuvo también ayer un rotundo éxito. Además de ser hermosas y poder elegir entre simples y dobles lo que las destaca es su elegante fragancia.

MARIMONIAS | LA BELLEZA DE LA PRIMAVERA HECHA FLOR

"En esta temporada, que ya estamos cerca de la primavera, están floreciendo la santa rita, los rosales, los jazmines chinos y los jazmines de arroz. Y en cuanto a arbustos el jazmín paraguayo perfuma con todo los jardines", compartió Verónica Gutiérrez.

LUCKY BAMBÚ | ESPECIALES PARA LA BUENA ENERGÍA Y LA SUERTE.

Otra belleza de la naturaleza que también está ganando terreno es la flor del pájaro blanca, o más comúnmente conocida como ave del paraíso. Y entre las más buscadas para el interior son la palmeras, entre ellas, la rafi.

En cuanto a los precios, este sector no se escapa de la realidad económica que atraviesa el país, muchos decidieron hasta ahora mantener sus precios para conservar sus clientes, una situación que se está haciendo difícil de sostener.

Explosión de color | distintas variedades para embellecer los jardines.

Todo lo que es plantín como las petunias, alegrías, etc se venden en promoción a 3 por $2.000 y cada a una a $1.000. La santa rita, el jazmín chino y el jazmín de arroz de buen tamaño se venden a $5.000 y las rosas desde $3.000.

Los lucky bambú se venden desde los $5.000 las varilla simples y entre $9.000 y $15.000 con formas o en peceras, una divertida opción para hacer regalos con la mejor energía.