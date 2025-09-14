Gimnasia está obligado a derrotar a Nueva Chicago

Con sólo cuatro partidos por delante en el torneo, Gimnasia visita hoy desde las 13.30 a Nueva Chicago con la única premisa de volver a sumar de a 3 para ser líder de la zona, aunque sea hasta mañana cuando juegue Gimnasia de Mendoza. Para esta tarde, el técnico Matías Módolo vuelve a contar con Endrizzi en el lateral izquierdo, tras cumplir una fecha de suspensión, e irá por Noble. Además, Menéndez podría volver a ser titular por Quintana. Mientras que aún no pueden regresar Maidana y Dematei, ambos cumplen la sanción y estarán a disposición para enfrentar a Agropecuario en Jujuy.

El partido será dirigido por Yamil Possi y se podrá ver exclusivamente por DirecTV. El árbitro bonaerense estuvo en 10 cotejos del "lobo", con 3 triunfos, 5 empates y 2 derrotas, una de ellas fue cuando sancionó un insólito penal a favor de Riestra en el Bajo Flores en el 2023. No imparte justicia al elenco "albiceleste" desde agosto del año pasado en la victoria ante Tristán Suarez como local. En 13 encuentros arbitrados en este campeonato sólo uno fue triunfo del equipo visitante. Un dato a tener en cuenta en el cierre del torneo que se va a definir por detalles futbolísticos y también arbitrales.

En esta fecha de darse algunos resultados Gimnasia puede asegurar la participación en el Reducido por el segundo ascenso y en la Copa Argentina del año próximo. Sin dudas que el objetivo es el premio grande de disputar la final entre los dos ganadores de las zonas. Es importante de cara a las últimas jornadas mantener la diferencia de gol, siendo la mejor de los 4 primeros equipos de la Zona B, entendiendo que el primer puesto se define de esa forma. Por ello debe recuperar la contundencia ofensiva, principalmente fuera de la provincia, donde sólo marcó un gol en las últimas 5 presentaciones. Defensivamente debe mantener la solidez, pese a las bajas por lesiones y suspensiones, que lo llevó a ser el equipo del torneo con menos tantos en contra y con la valla invicta en 18 de las 30 fechas disputadas hasta acá.

Por el lado de Chicago sólo juega por cumplir el fixture, ya que no tiene chances matemáticas de entrar al Reducido y ya aseguró la permanencia en la categoría, luego de una campaña opaca con 3 técnicos distintos, ubicado en el puesto 13 y con 6 partidos sin ganar, 4 como local. El DT Gastón Lotito tiene la baja del defensor Juan Ignacio Motroni por haber alcanzado la quinta amarilla y en su lugar ingresaría Abello para conformar la habitual línea de 5.