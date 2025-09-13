La FNE inició su agenda con la colorida Pintada Estudiantil

Desde temprano cientos de jóvenes se congregaron en la avenida de Los Estudiantes de Ciudad Cultural para ponerle todo el color y brillo en la tradicional Pintada Estudiantil que da el puntapié a la 74º edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Jóvenes de distintos colegios de nuestra ciudad y del interior también de la provincia dijeron presentes junto a instituciones y ONG que le pusieron color a este bello lugar que será el epicentro a partir de esta semana de la fiesta más linda de los jujeños.

La consigna “Jujuy sin Bullying, no seas parte del daño” fue la consigna de este año.

Esta tarde se conocerán a los ganadores de esta bella jornada y colorida jornada.