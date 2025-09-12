Abren hotel en Santo Domingo

La comunidad aborigen de Santo Domingo (poblado distante a unos 70 kilómetros al oeste de Abra Pampa) hoy inaugurará un hotel con el cual quiere proyectarse al futuro con un trabajo seguro más allá de los beneficios que hoy brinda la actividad minera en la región.

"Decidimos hacer una reconversión de servicios, brindar hospedaje incursionando en la actividad turística", especificó el comunero Jaime Flores entusiasmado por el emprendimiento en medio de la Puna jujeña.

El establecimiento posee 10 habitaciones con baño privado, servicio de restaurante, Wifi, televisión satelital, calefacción y otras atenciones que demandan los turistas que recorren la Puna como las empresas mineras para su personal.

Hoy se realizará la inauguración oficial, pero el hotel ya abrió sus puertas recibiendo permanentemente a turistas que llegan para conocer destinos como Rinconada, el Valle de la luna, el complejo termal en Coranzulí y también desde hoy el Centro de Interpretación Arqueológica Santo Domingo.

El objetivo de la comunidad es también integrarse al Corredor Eco Turístico Alto Andino conformado por Chile, Bolivia y Argentina, el cual tiene como objetivo impulsar el turismo sostenible, la conservación del patrimonio cultural y natural, y el desarrollo económico de las comunidades de la Puna y el altiplano andino.

De acuerdo a los relevamientos de fines de temporadas en la provincia, la Puna en los últimos años fue acrecentándose en la recepción de visitas mayormente del extranjero.