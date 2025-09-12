Tiempo de alegatos por el femicidio de Florencia Sayes

Lucas "el Zurdo" Farfán (34) será condenado a la pena de prisión perpetua tras la producción de los alegatos que se van a celebrar la próxima semana en una de las sedes de la Oficina de Gestión Judicial, que lo trajo a estas instancias acusado del femicidio de su pareja Florencia Agustina Sayes (31), hecho ocurrido el 28 de septiembre del año pasado.

Es que los elementos de pruebas que fueron incorporados al expediente judicial son contundentes y los casi treinta testigos que declararon, lo ubican en la escena del crimen y lo describen como un violento sujeto.

Durante las exposiciones testimoniales, se estableció que Farfán degolló a su víctima en un inquilinato ubicado en la intersección las calles León y Altamirano del barrio Loteo Bárcena y se dio a la fuga a bordo de la motocicleta de propiedad de Sayes.

Minutos más tarde, los efectivos de la División de Homicidios de la Brigada de Investigaciones aprehendieron a Farfán oculto en un "aguantadero", ubicado en un tramo de la avenida Carlos Gardel del barrio San Pedrito, a punto de darse a la fuga.

Del análisis de su teléfono celular, se logró establecer que tras el crimen envió mensajes a través de Whatsapp a sus familiares, se despidió de ellos y su intención era llegar a la patagonia.

Durante los debates, el "Zurdo" Farfán se negó a declarar ante el Tribunal, su postura corporal se fue corvando y de a poco se fue apagando la figura del hombre altanero y socarrón, que amenazaba a los vecinos del barrio San Pedrito con una "tumbera", cuando perdía un perdía un partido de fútbol. O cuando atacaba a golpes a su pareja Sayes y la amenaza una y otra vez que si no regresaba con él, la mataría.

El gabinete psicológico del Ministerio Público de la Acusación que entrevistó a Lucas Farfán, describe su personalidad con falta de empatía, un hombre impulsivo, misógino, controlador y evasivo. Pero además le atribuyeron a su persona, la figura de sexismo ambivalente, que es una teoría social que se atribuye al sexismo hostil, es decir que se detectó odio o resentimiento hacia las mujeres.

LUCAS FARFÁN | ESTÁ ACUSADO DEL FEMICIDIO DE FLORENCIA SAYES.

Afuera era muy violento y ahora tiene que hacer caso

De la requisotoria fiscal y de los elementos que fueron incorporados al expediente judicial, Lucas Farfán siempre se opuso a terminar la relación con su víctima y bajo amenazas obligaba a Florencia Sayes a continuar.

En el barrio San Pedrito es tristemente conocido por sus vecinos como una persona con problemas de adicción a la pasta base de cocaína, muy violento y siempre estaba armado.

Continúa alojado en la Unidad Panal del barrio Gorriti de la capital jujeña y según se supo, ahora tiene un excelente comportamiento, no levanta la voz ni desatiende las órdenes de los internos.

La fiscal especializada en Violencia de Género, María Emilia Curten Haquim del Ministerio Público de la Acusación (MPA), expondrá sus alegatos en la última audiencia que se celebrará la semana que viene, para establecer la responsabilidad penal del hombre acusado de asesinar a su pareja. La querella es representada por Joaquín Campos del Centro de Atención a la Víctima del MPA y el imputado es defendido por las abogadas Natalia López y Belén Jurado.