Recuperan en Salta una camioneta robada en Jujuy

Un hombre fue detenido mientras conducía una camioneta con pedido de secuestro y el número de motor adulterado. El ilícito fue detectado en la ruta nacional N° 68, a la altura de la localidad salteña de Cerrillos. El vehículo tenía solicitud de captura desde el año 2013, impartida desde la Brigada de Investigaciones de Humahuaca, por la cual fue incautada.

Se trata de un hecho ocurrido días pasados al mediodía, cuando el personal de la Policía de Salta, dependiente de la División Ejidos Municipales, realizaba controles de rutina a los vehículos que se desplazaban por la ruta 68, en cercanías del mencionado poblado de la provincia de Salta.

En ese contexto, alrededor de las 13 los efectivos detuvieron la marcha de una camioneta marca Toyota Hilux de color gris, al mando de un hombre. En un primer momento se identificó al conductor, domiciliado en la localidad de Rosario de Lerma, distante a poco más de 30 kilómetros de la capital salteña.

Tras esto, los uniformados pasaron a consultar los datos del rodado en la base de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA). De esta manera, se supo que el vehículo contaba con un pedido de secuestro proveniente de la Brigada de Investigaciones de Humahuaca desde el 2013, además de tener adulterada la numeración del motor.

Ante esta situación, los efectivos procedieron al secuestro de la camioneta y a la detención del conductor, quien fue trasladado a la seccional policial con jurisdicción en la zona en donde quedó a disposición de la Fiscalía Penal de la ciudad de Rosario de Lerma.

Luego de esta primera intervención de los uniformados, horas más tarde desde la Dirección de Seguridad Vial de la vecina provincia se comunicaron con la Brigada de Investigaciones de Humahuaca para notificar la novedad.

En la dependencia de la ciudad histórica se constató la situación y se confirmó que la camioneta está relacionada a una causa caratulada por supuesto "delito de robo en despoblado de vehículo automotor en concurso real con estafa" en perjuicio de un hombre, que data del 2013.