11 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Música

Los Bybys se reencuentran con los jujeños

Será este sábado con un concierto en el Complejo Ibiza.

Jueves, 11 de septiembre de 2025 00:00
CUMBIA ROMÁNTICA | DESDE MÉXICO CON LOS BYBYS.

Una de las bandas más afamadas de la cumbia romántica mexicana, Los Bybys, se presenta este sábado en Jujuy.

La cita es en el Complejo Ibiza, con un show que suma décadas de trayectoria y éxitos inolvidables como "Llorar llorar" y "Corazón barato", "Búscala", "Espérate", entre otros, Los Bybys prometen una noche llena de música y emociones para todos los fanáticos jujeños.

Originarios de la ciudad de Tequixquiac, empezaron a tocar en 1991, y se convirtieron en un grupo exitoso primero en su país, y luego el impacto se extendió a lo largo del continente y a lo largo de todos estos años.

Las entradas anticipadas se las puede adquirir en avenida el Éxodo 137.

 

