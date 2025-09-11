Jujuy será anfitrión del "Argentino"

Jujuy se consolida como un centro deportivo de primer nivel al ser la sede del 36º Campeonato Argentino de Taekwondo Faat 2025. Entre sábado y domingo, el estadio Federación de Básquet recibirá a más de 1.500 competidores de todo el país, incluyendo a la Selección Argentina que se prepara para el Mundial 2026 en Italia.

Jujuy se consolida como un centro deportivo de primer nivel al ser la sede del 36º Campeonato Argentino de Taekwondo Faat 2025. Entre sábado y domingo, el estadio Federación de Básquet recibirá a más de 1.500 competidores de todo el país, incluyendo a la Selección Argentina que se prepara para el Mundial 2026 en Italia.

La presentación oficial, que se llevó a cabo en el salón del Cja, contó con la presencia de Adolfo Villanueva, presidente de la Confederación Argentina de Taekwondo; Daniel Canle, presidente de la Asociación de Taekwondo de Jujuy; y Pedro Ruiz, coordinador de la Secretaría de Deportes. Todos destacaron la importancia del evento para impulsar la disciplina en la provincia.

En ese marco, Pedro Ruiz destacó la relevancia del evento, que "no solo atraerá a competidores de todo en el país, sino también a las máximas autoridades de la Confederación Argentina de Taekwon-do y de las distintas federaciones nacionales".

Subrayó la "decisión política del gobernador, Carlos Sadir y del ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, de respaldar el deporte", lo que ha posicionado a Jujuy como sede de importantes eventos deportivos a nivel nacional e internacional. Además, señaló que la llegada de atletas y sus acompañantes tendrá un impacto positivo en el turismo, la gastronomía y la ocupación hotelera de la región.

El campeonato, organizado por la Asociación local y supervisado por la Federación contará con la participación de maestros de gran trayectoria y reconocidos exponentes internacionales. Por su parte, Adolfo Villanueva, dio detalles del cronograma de competencias. El sábado será la competencia de cinturones de colores por la mañana, con el acto inaugural, y competencias para los más jóvenes por la tarde. Y el domingo, las finales, donde competirán unos 400 cinturones negros, de los cuales 50 integrarán el equipo que viajará a Italia para el Campeonato Mundial. Los competidores se medirán en las categorías de forma y lucha. Los cinturones negros también competirán en lucha por equipo, con Jujuy presentando cinco equipos para representar a la provincia."Esperamos una asistencia de entre 4.500 y 5.000 personas a lo largo del evento", auguró el presidente de la Confederación.