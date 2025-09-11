°
11 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

El Carmen
Maimara
Pleno centro capitalino
Fisicoculturismo
Enduro
atletismo
LIBERTADOR
Barrio Almirante Brown
PRIMERA NACIONAL
San Pedro
El Carmen
Maimara
Pleno centro capitalino
Fisicoculturismo
Enduro
atletismo
LIBERTADOR
Barrio Almirante Brown
PRIMERA NACIONAL
San Pedro

DÓLAR OFICIAL

$1435.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1395.00

3884873397
PUBLICIDAD
Centro Cultural “Martín Fierro”

"El Capibara y sus Amigos"

Jueves, 11 de septiembre de 2025 00:00
DIVERSIÓN | LA HISTORIA DE UN CAPIBARA QUE SE HACE VIRAL EN TIK TOK.

"El Capibara y sus Amigos" se presentará mañana a las 19.30, en el Centro Cultural "Martín Fierro" (Ilia 451 de barrio Los Perales).

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

"El Capibara y sus Amigos" se presentará mañana a las 19.30, en el Centro Cultural "Martín Fierro" (Ilia 451 de barrio Los Perales).

Cuenta la historia que en el Parque de Iberá, de Corrientes, un pequeño capibara o también llamado carpincho en Argentina; se extravía y termina en la cuidad. Pronto con tanta ternura una familia lo adopta y se hace viral en Tiktok.

Las entradas se pueden conseguir en Belgrano 627 y por Norteticket.com. En la boletería del teatro se podrán comprar desde dos horas antes del show.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD