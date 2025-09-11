"El Capibara y sus Amigos" se presentará mañana a las 19.30, en el Centro Cultural "Martín Fierro" (Ilia 451 de barrio Los Perales).

"El Capibara y sus Amigos" se presentará mañana a las 19.30, en el Centro Cultural "Martín Fierro" (Ilia 451 de barrio Los Perales).

Cuenta la historia que en el Parque de Iberá, de Corrientes, un pequeño capibara o también llamado carpincho en Argentina; se extravía y termina en la cuidad. Pronto con tanta ternura una familia lo adopta y se hace viral en Tiktok.

Las entradas se pueden conseguir en Belgrano 627 y por Norteticket.com. En la boletería del teatro se podrán comprar desde dos horas antes del show.