Carol Vasquez es la nueva embajadora del departamento Susques

Durante la velada, las candidatas desfilaron con sus elegantes vestidos, mientras las hinchadas de cada colegio alentaron con entusiasmo a sus representantes. El momento más esperado llegó con el anuncio de la nueva embajadora: Carol Vasquez, de Susques.
La joven estará acompañada por:
1° Representante: Guadalupe Sosa (Coranzulí)
2° Representante: Aimé Soriano (Catua)
1° Dama de Honor: Jael Soriano (El Huancar)
2° Dama de Honor: Claudia Quipildor (Paso de Jama)
El evento se vivió con alegría, música y la tradicional pasión de los estudiantes, consolidando una de las celebraciones más esperadas en el departamento.