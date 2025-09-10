Carol Vasquez es la nueva embajadora del departamento Susques

Durante la velada, las candidatas desfilaron con sus elegantes vestidos, mientras las hinchadas de cada colegio alentaron con entusiasmo a sus representantes. El momento más esperado llegó con el anuncio de la nueva embajadora: Carol Vasquez, de Susques.

La joven estará acompañada por:

1° Representante: Guadalupe Sosa (Coranzulí)

2° Representante: Aimé Soriano (Catua)

1° Dama de Honor: Jael Soriano (El Huancar)

2° Dama de Honor: Claudia Quipildor (Paso de Jama)

El evento se vivió con alegría, música y la tradicional pasión de los estudiantes, consolidando una de las celebraciones más esperadas en el departamento.