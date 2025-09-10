°
10 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Economía Popular

Vuelve la Feria Campesina "Pucará" a la Vieja Estación

El 11 y 12 de septiembre, los productores campesinos de las cuatro regiones de la provincia, exhibirán sus productos al público en el Centro Cultural Manuel Belgrano (Ex Vieja Estación) en los horarios de 8:00 a 20:00 hs. 

Miércoles, 10 de septiembre de 2025 20:22

El reconocido mercado artesanal, en esta ocasión, presentará varias novedades relacionadas a la primavera y los clásicos productos acorde a la estación del año. El horario de la feria fue fijado a partir de las 8:00 hasta las 20:00 hs.

La tradicional "Feria Campesina Pucará de las 4 Regiones" regresa con productos frescos y artesanías de las 4 regiones de Jujuy; desde la Puna los artesanos y productores traen tejidos, lanas de llama, papas andinas.

Desde la Quebrada se destacan los productos regionales como la quinoa, habas, maíces ancestrales 

Los productores de los Valles y Ramal, traerán a la ex vieja estación, cítricos (naranjas, limones), paltas, papayas, tomates y pimientos.

Además tendrán a la venta Platos regionales para disfrutar en el lugar. Participarán más de 250 productores de la economía popular.

 

 

