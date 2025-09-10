Atacó a patadas a su pareja delante de su hija de 8 años

Un hombre fue denunciado luego de protagonizar un violento episodio en el barrio Alto Comedero, donde atacó a patadas a su pareja en presencia de su hija de 8 años, quien tuvo que intervenir para detener el ataque.

Según establecieron las fuentes que fueron consultadas por este diario, el episodio tuvo lugar la mañana del pasado lunes en un domicilio ubicado en un sector de la 2° etapa del barrio Tupac Amaru de la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que una mujer desayunaba junto a su hija de 8 años y en un momento se dirigió a la cocina, donde fue interceptada por su pareja.

El inculpado la increpó y vociferó una serie de improperios en su contra y al no obtener una reacción a sus agravios, le propinó una patada a la puerta de un mueble que golpeó a la mujer.

Debido a la agresión, la víctima cayó al suelo, donde el irascible sujeto le propinó patadas en diferentes partes del cuerpo.

Todo ocurrió en la presencia de la niña de 8 años quien se interpuso entre sus progenitores para detener el feroz ataque y ante los pedidos de auxilio de la víctima.

La mujer pudo escapar de la agresión y junto a su hija se dirigió a la Seccional 56°, donde relató el lamentable episodio a los efectivos policiales.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención del inculpado y una serie de medidas para proteger a la víctima y sus hijos.

Una comisión policial se constituyó en el domicilio donde tuvo lugar las agresiones, pero el inculpado ya se había fugado.

Finalmente, la denuncia fue radicada en la Seccional 56° y los efectivos policiales de la dependencia quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por directivas del representante fiscal.