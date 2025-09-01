Comenzó la agenda de las candidatas a Representante Capital 2025

El intendente Raúl “Chuli” Jorge acompañó a las 59 jóvenes que representarán a sus colegios en la elección de la Representante Capital 2025 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. En el Centro Cultural Éxodo Jujeño.

El Municipio capitalino dio inicio a la agenda oficial con el tradicional sorteo de orden de pasada, en una jornada que combinó emoción, compañerismo y merienda entre las candidatas antes de la elección del 14 de septiembre en Ciudad Cultural.

Raúl Jorge adelantó que el evento “será completamente gratuito” y que cada candidata recibirá entradas para compartir con familiares, amigos y compañeros, asegurando una amplia participación de la comunidad. Con la entrega de estas entradas, prácticamente el 95 % del lugar quedará cubierto, por lo que se prepara una gran transmisión a través de la televisión y plataformas de streaming, lo que permitirá a los vecinos seguir el evento con imágenes de alta calidad desde sus hogares.

Con esta primera actividad, comenzó oficialmente la agenda de las candidatas rumbo a una de las noches más esperadas del año, el 14 de septiembre en Ciudad Cultural. Además, participaron de la jornada las representantes de la modalidad de Educación Especial, sumando un momento de inclusión y representatividad que enriqueció el encuentro.

Orden de pasada elección 14 de septiembre