Comenzó la agenda de las candidatas a Representante Capital 2025

El intendente Raúl “Chuli” Jorge acompañó a las 59 jóvenes que representarán a sus colegios en la elección de la Representante Capital 2025 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. En el Centro Cultural Éxodo Jujeño.
El Municipio capitalino dio inicio a la agenda oficial con el tradicional sorteo de orden de pasada, en una jornada que combinó emoción, compañerismo y merienda entre las candidatas antes de la elección del 14 de septiembre en Ciudad Cultural.
Raúl Jorge adelantó que el evento “será completamente gratuito” y que cada candidata recibirá entradas para compartir con familiares, amigos y compañeros, asegurando una amplia participación de la comunidad. Con la entrega de estas entradas, prácticamente el 95 % del lugar quedará cubierto, por lo que se prepara una gran transmisión a través de la televisión y plataformas de streaming, lo que permitirá a los vecinos seguir el evento con imágenes de alta calidad desde sus hogares.
Con esta primera actividad, comenzó oficialmente la agenda de las candidatas rumbo a una de las noches más esperadas del año, el 14 de septiembre en Ciudad Cultural. Además, participaron de la jornada las representantes de la modalidad de Educación Especial, sumando un momento de inclusión y representatividad que enriqueció el encuentro.
Orden de pasada elección 14 de septiembre
-
Samira Martina Sarai Argañaraz – Colegio Polimodal N° 3
-
Sofía Aldana Carabajal – Escuela Técnica Provincial N° 1 “Aristóbulo Vargas Belmonte”
-
Maite Aldana Nayra Flores – Colegio Secundario N° 6
-
María Emilia Fermi – Colegio Nueva Siembra
-
María Victoria Zamar – Colegio Santa Bárbara
-
Carolina Ordoñez García – Escuela Normal Superior “Juan Ignacio Gorriti”
-
Solange Julieta Puca – Escuela de Educación Técnica N° 1 “Escolástico Zegada”
-
Ingrid Jazmín Torrico – Bachillerato Provincial N° 15 “Legislatura de la Provincia de Jujuy”
-
Angelina Luján Notario – Bachillerato Provincial N° 6 “Islas Malvinas”
-
Araceli Alexandra Fernández – Colegio Pablo Pizzurno
-
Lourdes Santina Muñoz – Colegio Santa Teresita
-
Ámbar Marjanov Aid – Colegio Cristiano Evangélico Che Il
-
Amparo Mariana Pino – Centro Polivalente de Arte “Prof. Luis Alberto Martínez”
-
Kiara Alejandra Caliva – IPSEL Instituto Privado Secundario Latinoamericano
-
Morena Evangelina Reyes – Colegio Secundario N° 32 “Dr. René Favaloro”
-
Josefina Milagros Orrabali – Colegio N° 1 Teodoro Sánchez de Bustamante
-
Eunice Nicole Felisa Ortega – Colegio del Divino Redentor
-
Brunela Milagros Agüero Sánchez – Bachillerato Provincial N° 16 “Paso de Jama”
-
Analei Shamira Fernández Almirón – Escuela Municipal N° 1 “Marina Vilte”
-
Olivia Lenarduzzi – Colegio Secundario “Cañónigo Gorriti”
-
Ámbar Constanza Jerez Maldonado – Escuela Provincial de Artes N° 1 “Medardo Pantoja”
-
Sofía Guadalupe Flores – Colegio Secundario N° 59 “Olga Márquez de Arédez”
-
María Mirta de los Ángeles Abán – Bachillerato Provincial N° 2 “Gobernador Jorge Villafañe”
-
Valentina Brisa Ayelén Orellana – Colegio Secundario N° 54
-
Antonella Nayre Matorras – Colegio N° 3 “Éxodo Jujeño”
-
Catalina Garnier Garcete – Colegio Secundario Informático Blaise Pascal
-
Serena Vacaflor Aristimuño – Colegio del Salvador
-
Ana Victoria Velázquez – Colegio Evangélico Cristo Rey
-
Nahir Karen Ibañez – Bachillerato Provincial N° 21
-
Melina Morena Pantoja – Colegio N° 2 “Armada Argentina”
-
Araceli Agustina Sadir – Colegio Secundario N° 48
-
Belén Natali Moreno Bosso – Escuela Provincial de Comercio N° 1 “Prof. Carlos Ibarra”
-
Agustina Nicole Alemán – Colegio Privado Nueva Generación
-
Máxima Rosario Massari – Colegio Secundario N° 33 Reyes
-
Luciana Belén Anze Salazar – Colegio Los Lapachos
-
Nahiara Jocelyn Barrios Esteban – Colegio Secundario N° 2 “Francisca Triguera de Rocha Solórzano”
-
Marina Barbon Paoloni – Colegio Remedios de Escalada de San Martín
-
María Constanza Read – Complejo Educativo José Hernández
-
Joaquina Ariadna Ramírez – Colegio Mayor Jujuy
-
Ana Daniela Moitalta Cisneros – Escuela de Comercio N° 2 “Malvinas Argentinas”
-
Juana Abril Ovejero (RUGE) – Colegio Privado Jean Piaget
-
Candela García Antoraz – Colegio Martín Pescador
-
Virginia Felicidad Mamani – Colegio Secundario N° 43
-
Ángeles Nayre Zenteno – Escuela de Comercio N° 1 “Prof. José Antonio Casas”
-
Briana Camila Fernández – Colegio Nuevo Horizonte N° 1
-
Emma Lucía Cornell – Escuela de Minas “Dr. Horacio Carrillo”
-
Yasmin Nicole Ciares – Colegio Antonio María Gianelli
-
Kiara Ariana Colletti – Colegio Secundario de Arte N° 42
-
Morena Jazmín Ábalos – Colegio Secundario N° 39 Campo Verde
-
Mía Nicole Ruiz – Escuela de Educación Técnica N° 2 “Prof. Jesús Raúl Salazar”
-
Luisana Bazzi – Colegio Nuestra Señora del Huerto
-
Maite Berral Baldiviezo – Colegio EMDEI “Escuela Modelo de Educación Integral”
-
Delfina Maribel González – Colegio Secundario N° 1 “Crucero ARA Gral. Belgrano”
-
Tiziana Jorgelina Santillán Navarro – Bachillerato N° 19 “Prof. Claudia Graciela Alonso” (Yala)
-
Candela Morena Robles – Escuela Provincial de Comercio N° 3 “José Manuel Estrada”
-
Liliana Belén Orozco – Colegio Secundario N° 62 “San Juan Bautista de La Salle”
-
Tatiana Elizabeth Aisama – Bachillerato Provincial N° 24 (Lozano)
-
Andrea del Valle Sajama – Colegio Secundario N° 23 “Dr. René Gerónimo Favaloro” (Ocloyas)
-
Kiara Antonella Vilte – Colegio Secundario N° 34