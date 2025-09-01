Ingresó a la vivienda de su expareja y destrozó todo

Un hombre de 32 años fue detenido por los efectivos policiales, luego de irrumpir en la vivienda de su expareja, provocar pánico entre sus pequeñas hijas, destrozar los bienes y atacar a golpes a la dueña de casa.

Si bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo, nuestro diario tomó conocimiento que el hecho se registró la noche del sábado pasado en una vivienda del barrio Perovic de Alto Comedero de la capital jujeña.

En esas circunstancias, el hombre ingresó por la fuerza la vivienda de su expareja aprovechando que esta no se encontraba y empezó a romper televisores y otros electrodomésticos, provocando pánico entre las niñas que se encontraban en el lugar.

Minutos después llegó la progenitora de las niñas y en el intento de ponerlas al resguardo de la violenta escena, el hombre se abalanzó sobre ella y la atacó con golpes de puños y patada en distintas partes del cuerpo.

Un llamado al sistema de emergencia 911 alertó a los efectivos de la Seccional 46º, quienes se constituyeron en el lugar y observaron a una mujer visiblemente herida en el rostro, quien manifestó que su expareja ingresó sin autorización a la vivienda y destrozó casi todas sus pertenencias, delante de sus niñas, quienes se encontraban en estado de shock.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención del protagonista de 32 años y el traslado a la sede policial del populoso barrio, quedando imputado por amenazas coactivas y lesiones leves en contexto de violencia de género y daños.