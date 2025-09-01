Florencia es la soberana del Cristo Rey de Perico

El colegio Católico Cristo Rey de la ciudad de Perico el viernes eligió a Florencia Ibáñez como la jovencita que representará esta comunidad educativa en la elección de la representante del departamento El Carmen.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El colegio Católico Cristo Rey de la ciudad de Perico el viernes eligió a Florencia Ibáñez como la jovencita que representará esta comunidad educativa en la elección de la representante del departamento El Carmen.

Son sus princesas son Rocío Malevich Subia y Sofía Villena.

Además, eligieron al chico 10, él es Benjamin Reynoso. Mister elegancia fue elegido Benjamín Vaca y Mister simpatía Leonel Sánchez.