¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
1 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

inseguridad
Mica Viciconte
Sofia Jujuy Jiméne
Axel
Imprescindibles, ¿o no?
Onda estudiantil
Onda estudiantil
Onda estudiantil
Onda estudiantil
Onda estudiantil
inseguridad
Mica Viciconte
Sofia Jujuy Jiméne
Axel
Imprescindibles, ¿o no?
Onda estudiantil
Onda estudiantil
Onda estudiantil
Onda estudiantil
Onda estudiantil

DÓLAR OFICIAL

$1360.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1345.00

3884873397
PUBLICIDAD
Onda Estudiantil 2025

San Antonio elegirá a su nueva representante este domingo

Este domingo, la plaza central General San Martín de San Antonio será el escenario de la elección departamental, un evento esperado por toda la comunidad. La jornada comenzará a las 18 horas, con entrada libre y gratuita.

Lunes, 01 de septiembre de 2025 11:34

Durante la velada, Carmen Roxana Celeste Castro entregará su reinado 2024, dando paso a la coronación de la nueva soberana.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Durante la velada, Carmen Roxana Celeste Castro entregará su reinado 2024, dando paso a la coronación de la nueva soberana.

En esta edición, dos jóvenes se presentan como candidatas:

Antonela Ximena Díaz, representante del Colegio Secundario N°35 de Los Alisos.

Melani Ludmila Zalazar, del Bachillerato Provincial N°17 "General Manuel Belgrano".


Además, se realizará la elección de Paje Diez, con dos candidatos que deleitarán al público con coreografías y pasadas llenas de alegría y color.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD