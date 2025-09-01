San Antonio elegirá a su nueva representante este domingo

Durante la velada, Carmen Roxana Celeste Castro entregará su reinado 2024, dando paso a la coronación de la nueva soberana.

En esta edición, dos jóvenes se presentan como candidatas:

Antonela Ximena Díaz, representante del Colegio Secundario N°35 de Los Alisos.

Melani Ludmila Zalazar, del Bachillerato Provincial N°17 "General Manuel Belgrano".



Además, se realizará la elección de Paje Diez, con dos candidatos que deleitarán al público con coreografías y pasadas llenas de alegría y color.