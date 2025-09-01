En apenas una semana se robaron veinte motocicletas

El robo de motos es un delito de los más comunes en la provincia de Jujuy. De forma diaria esta sección publica notas acerca de este tipo de ilícitos o sobre la recuperación de los rodados.

En ese sentido El Tribuno de Jujuy realizó un relevamiento de las denuncias por sustracciones en la última semana, comprendida entre el sábado 23 y el viernes 29 de agosto. De esta manera se pudo evidenciar que en el término de siete días, en el territorio provincial se denunciaron veinte robos de motovehículos en las distintas dependencias policiales, tanto en Subcomisarías, Seccionales y Brigadas de Investigaciones de las Unidades Regionales de todo el territorio jujeño.

Por otro lado, al momento de la resolución de los ilícitos con el secuestro del bien, en la semana los uniformados recuperaron diez rodados. Del total, ocho fueron entre las ciudades San Pedro, Libertador y la capital jujeña.

Una de las primeras conclusiones que quedó en claro, fue que durante los siete días citados de los veinte vehículos denunciados como robados, diecinueve fueron en la vía pública. El restante, tuvo como escenario el interior de una casa.

Otro dato es que once hechos se registraron entre las ciudades de Perico, San Pedro -cuatro cada una- y Palpalá. Además, en ninguno de los robos se ejerció violencia sobre el propietario.

Con respecto a los métodos de seguridad utilizados por los usuarios de los motovehículos, en once de los rodados estaban colocados los traba manubrios, pero no fueron impedimento para ser sustraídos, ya que los sospechosos los violentaron para concretar los ilícitos.

A partir del próximo párrafo, este diario repasa algunos de los hechos ocurridos en la pasada semana de acuerdo a las modalidades utilizadas para robar o del contexto en los cuales ocurrieron.

Les sustrajeron los rodados mientras estaban trabajando

Otra situación que se presentó entre las veinte denuncias realizadas en las diferentes dependencias policiales en la semana, fue la de ser asaltados mientras se encontraban trabajando. Fue así que se registraron cuatro ilícitos de estas características en las ciudades de Libertador General San Martín, San Pedro, Palma Sola y en la capital jujeña. En el barrio capitalino de Alto Comedero, el sábado 23 por la noche un joven que realizaba el trabajo de delivery para un comercio del rubro gastronómico se dirigió a llevar un pedido a un domicilio ubicado en la avenida Marina Vilte.

En esas circunstancias, alrededor de las 23.15 el denunciante llegó a bordo de un rodado marca Kymco de 110 cc. de cilindrada a la cuadra entre las calles Alfarcito y Chorcán del Sector B6. Allí se bajó del vehículo y extrajo su teléfono celular para buscar la dirección exacta para la entrega del envío. Fue entonces que se alejó algunos metros para ver cuál era la casa de destino, cuando un sujeto aprovechó el descuido. El sospechoso se subió a la moto, que estaba encendida, y se dio a la fuga rápidamente en dirección a la avenida Carahuasi, de los sectores B5 y B4.

Finalmente, el joven trabajador se dirigió a la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero para realizar la denuncia aportando los datos del vehículo robado, como ser la numeración del cuadro y el motor. Por su parte, en la ciudad de Libertador General San Martín una docente de la Escuela de Comercio N° 4 fue la víctima el pasado martes 26. El ilícito fue advertido por la mujer, quien arribó al establecimiento escolar alrededor de las 16 a bordo de una Zanella ZB de 100 cc. Luego de estacionarla en el sector del ingreso con el traba manubrio colocado, la docente entró y realizó su labor.

Sin embargo, una hora más tarde, la docente salió para retirarse del lugar y la moto ya no estaba. Por esa razón, se dirigió a la Brigada de Investigaciones de la ciudad de Libertador y denunció el robo. Afortunadamente, alrededor de las 18, los uniformados ubicaron el rodado en las inmediaciones de la escuela en la cual se encontraba, sobre la avenida Perón, y fue trasladado a la dependencia para la posterior devolución. El tercero de los robos mencionados tuvo como escenario a la ciudad de San Pedro, en momentos que la denunciante estacionó su moto sobre la calle Bartolomé Mitre esquina Alsina, en la zona destinada a los vehículos de dos ruedas.

En ese contexto alrededor de las 9 dejó el rodado marca Corven Energy de 110 cc. de cilindrada, para dirigirse a trabajar en la municipalidad local hasta el mediodía. Sin embargo, cuando cerca de las 12 se retiró del edificio municipal para buscar su moto, la misma ya no se encontraba donde la había dejado.

Por esa razón, se dirigió a la Seccional 9° del centro sampedreño, para radicar la denuncia.

Dentro de la casa

MOTO | UNA DE LAS DIEZ RECUPERADAS POR LA POLICÍA DURANTE LA SEMANA.

El único robo perpetrado dentro de un domicilio sucedió en la localidad de Palma Sola, cuando el lunes 25 un hombre se dirigió a su trabajo en el Bachillerato Provincial N° 5, alrededor de las 8. Pero no lo hizo en moto, porque a la Honda XR de 125 cc. de cilindrada la dejó en su casa del barrio Puesto Nuevo. La situación fue aprovechada por sospechosos que rompieron la ventana de la cocina de la casa parta ingresar al inmueble. De esta manera, los sujetos se llevaron la moto, una garrafa, una computadora y la suma de 120 mil pesos. Eran cerca de las 13.30, cuando el damnificado llegó a su propiedad y se encontró con la situación narrada. Por esa razón, se acercó a la Seccional 36° para denunciar lo ocurrido.

Robaron afuera del boliche

Uno de los ilícitos denunciados sucedió en el sector externo de un local bailable de la ciudad de Perico. Allí, de acuerdo a la denuncia radicada en la Brigada de Investigaciones local, la víctima alrededor de la 1 llegó a la esquina de Gorriti y Vélez Sarsfield a bordo de una moto marca Gilera Smash de 125 cc de cilindrada. La damnificada, que circulaba sin acompañantes, estacionó el vehículo contra el cordón de una de las calles de la intersección.

Tras esto, la mujer ingresó al recinto y permaneció poco más de cuatro horas. Más tarde, a las 5.30 la víctima salió del boliche y se dirigió a donde había dejado su rodado, pero ya no estaba. Fue entonces que comenzó a preguntarle a los transeúntes si habían visto la moto de color blanca, aunque nadie pudo ver lo ocurrido.

Por esa razón, en horas del mediodía se dirigió a la dependencia policial en donde denunció el robo. También, en la dependencia aportó que la moto marca Gilera de 125 cc. de cilindrada se caracterizaba por tener dañado el guardabarro delantero y que la óptica trasera estaba en irregular estado de conservación