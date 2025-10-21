"Estudiá en Jujuy" se hace jueves y viernes

En tiempos donde las familias buscan evitar endeudarse de más, las carreras de Educación Superior que se pueden cursar en Jujuy otorgan la chance a los egresados del Nivel Secundario para continuar formándose en condiciones más asequibles.

La Dirección de Educación Superior del Ministerio de Educación de Jujuy realizará la Expo Educativa Provincial 2025 "Estudiá en Jujuy" para reunir en un mismo espacio a instituciones educativas de toda la provincia, que brindarán información completa sobre la oferta académica disponible para el ciclo lectivo 2026.

La muestra se desarrollará el jueves y viernes en la Ciudad de las Artes, próxima a la Ciudad Cultural, de 11 a 20 la primera jornada y de 9 a 18 el viernes en que comienza la veda electoral para los comicios del domingo.

Los organizadores indicaron que durante ambas jornadas se podrán recorrer más de 40 stands con propuestas de formación superior, universitaria y técnica, además de participar en charlas, talleres y actividades interactivas pensadas para orientar a los jóvenes en la elección de su futuro académico y profesional.

La iniciativa tiene como objetivo promover y visibilizar la diversidad y calidad de la oferta educativa jujeña, posicionando a la provincia como una opción sólida y atractiva para estudiar y proyectar un futuro profesional.

"Queremos que los jóvenes conozcan todo lo que Jujuy tiene para ofrecer en materia educativa, y que encuentren en su provincia un espacio para desarrollarse, formarse y crecer. Pero también convocamos a las familias, docentes y a toda la comunidad educativa, porque la elección de una carrera es una decisión colectiva que impacta en el desarrollo de nuestra provincia", expresó Carolina Calvó, directora de Educación Superior del Ministerio.

La Expo será un espacio abierto, dinámico y participativo, pensado para inspirar, orientar y acompañar a quienes buscan iniciar o continuar su camino formativo.

Secundaria: primera definición

PRIMER SORTEO ESTE 28

Hoy y mañana las expectativas de los alumnos de 7º grado y sus padres estarán puestas en los listados de colegios estatales con sobredemanda para acceder al 1º año durante el 2026 y que irán a sorteo. Se darán a conocer a través de la página del Ministerio de Educación de Jujuy, conforme a los datos de la primera preinscripción realizada la semana pasada.

Quienes hayan optado por instituciones sin sobredemanda ya tendrán asignado su banco de forma directa. Pero en aquellas donde la cantidad de interesados supere las vacantes dependerán del “momento” sorteado el 28 de octubre en el Inprojuy.

En los listados surgirá también la cantidad de postulantes a ingresar en los 20 colegios con instancia evaluativa el 31 de este mes: Colegio N° 1, EET Nº 1, Colegio N° 2, Colegio N° 3, Escuela de Comercio N° 1, Provincial de Artes Nº 1 “Medardo Pantoja”, ETP N° 1, Secundario N° 54, Colegio N° 1 y EET Nº 1 de Palpalá, Secundario N° 68 y EET N° 1 de Perico; Secundario N° 36; EET N° 1 y Secundario N° 60 de San Pedro, entre otros.