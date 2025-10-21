Un hombre protagonizó un robo en pleno centro capitalino, escapó a un barrio aledaño y fue detenido tras una persecución.

Según fuentes consultadas por este matutino, el ilícito se registró el pasado domingo alrededor de las 17.20 en la intersección de las calles Lavalle y Salta del centro de la ciudad capital.

Fue en esas circunstancias que un sujeto de 30 años interceptó por la espalda a una joven, le arrebató una cartera y escapó con dirección a la avenida Fascio, para luego descender al barrio Belgrano.

La víctima alertó de inmediato a las autoridades y una comisión de efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito realizó recorridos y localizaron al inculpado cuando caminaba por las inmediaciones de la cancha Obras Públicas del mencionado sector barrial.

El malviviente emprendió la fuga al percatarse de la presencia policial, pero fue reducido tras una breve persecución y pese a oponer resistencia.

Posteriormente fue trasladado a la Seccional 44°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. Mientras que la víctima de 23 años pudo recuperar sus pertenencias y radicó la correspondiente denuncia.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la mencionada dependencia policial, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.