Fueron detenidos tras protagonizar un robo

"Motochorros" fueron detenidos tras robar a una transeúnte y protagonizar una persecución.

Según fuentes consultadas por este matutino, el hecho tuvo lugar el pasado domingo alrededor de las 2.50 en la intersección de las calles Humahuaca y Calilegua del barrio Luján de la capital provincial.

Fue en esas circunstancias que efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la Unidad Regional 1 fueron alertados por una mujer, quien manifestó que fue víctima de "motochorros" e indicó la dirección en la que habían escapado.

Los uniformados localizaron a los inculpados, quienes protagonizaron una persecución al percatarse de la presencia policial, que culminó en un tramo de la avenida Párroco Marshke.

Los malvivientes de 22 y 26 años fueron detenidos y trasladados a la Seccional 2°, donde quedaron a disposición de la Justicia.

Mientras que la motocicleta marca Yamaha Crypton de 110 cc de cilindradas que conducían fue secuestrada de manera preventiva, debido a que no contaban con la documentación que acredite su pertenencia.

La víctima recuperó sus bienes, radicó la correspondiente denuncia y por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 2°.