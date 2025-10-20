°
20 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

doble femicidio
Economía
conversatorio
Erreway
Hong Kong
pareja
Pedidos de Captura
Agua potable
doble femicidio
Economía
conversatorio
Erreway
Hong Kong
pareja
Pedidos de Captura
Agua potable

DÓLAR OFICIAL

$1495.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1505.00

3884873397
PUBLICIDAD
Villa Belgrano

Tenía dos pedidos de captura y fue detenido

Al ver a la policía, el sujeto intentó darse a la fuga

Lunes, 20 de octubre de 2025 20:24
INTENTÓ DARSE A LA FUGA PERO LA POLICIA LO INTERCEPTÓ

Un operativo policial se llevó a cabo este lunes 20 de octubre en barrio Villa Belgrano, cuando personal del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional N°1 logró la detención de un hombre de 35 años que era intensamente buscado por la Justicia.

El procedimiento se concretó alrededor de las 12:35 horas, durante un recorrido de prevención. Al advertir la presencia policial, el sujeto intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente interceptado por los efectivos.

Tras verificar sus datos, se confirmó que el detenido tenía dos pedidos de captura vigentes y medidas restrictivas por causas graves; una por "Daños y Amenazas" en la ciudad de La Quiaca, y otra por “Amenazas con uso de arma impropia”.

El hombre fue trasladado a la Seccional N° 44, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD