Tenía dos pedidos de captura y fue detenido

Un operativo policial se llevó a cabo este lunes 20 de octubre en barrio Villa Belgrano, cuando personal del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional N°1 logró la detención de un hombre de 35 años que era intensamente buscado por la Justicia.

El procedimiento se concretó alrededor de las 12:35 horas, durante un recorrido de prevención. Al advertir la presencia policial, el sujeto intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente interceptado por los efectivos.

Tras verificar sus datos, se confirmó que el detenido tenía dos pedidos de captura vigentes y medidas restrictivas por causas graves; una por "Daños y Amenazas" en la ciudad de La Quiaca, y otra por “Amenazas con uso de arma impropia”.

El hombre fue trasladado a la Seccional N° 44, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.