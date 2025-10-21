Apuñalaron a un hombre y le robaron una motocicleta

Un grupo de personas apuñaló a un hombre, golpeó a una mujer y robó una motocicleta. Las víctimas fueron hospitalizadas y el rodado fue recuperado por los efectivos.

Efectivos policiales hallaron el rodado abandonado afuera de un domicilio del barrio El Chingo. Sin embargo no hubo detenidos.

Según fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró el pasado domingo alrededor de las 23.30 en la intersección de las calles Lugones y Capdevila del barrio Belgrano de la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que un llamado telefónico alertó a las autoridades sobre la presencia de personas con heridas sangrantes, por lo que una comisión policial se constituyó y observó que personal del Same asistía a un hombre y a una mujer.

Las víctimas fueron trasladadas al hospital "Pablo Soria", donde el sujeto fue diagnosticado con herida de arma blanca en la clavícula lado izquierda y la mujer con una herida cortante en zona parietal derecho por agresión, quedando alojadas en sala de Observación.

Los uniformados se entrevistaron con vecinos del sector, quienes manifestaron que se produjo una pelea entre dos grupos de personas. En un momento determinado uno de los protagonistas extrajo un arma blanca y atacó a un hombre, quien fue hospitalizado, mientras que una mujer le robó su motocicleta.

Con la descripción del rodado y de los inculpados, los efectivos realizaron recorridos y localizaron la motocicleta sustraído abandonado afuera de un domicilio ubicado sobre la calle Raúl Alfonsín del barrio El Chingo.

El rodado fue secuestrado y las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 44°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.