Ministro de Misiones admitió que buscaron beneficiar a Milei

En uno de los primeros pronunciamientos públicos desde Misiones tras el escándalo de Ficha Limpia, un funcionario de Hugo Passalacqua -el gobernador de la provincia donde aún talla con fuerza Carlos Rovira- admitió que los dos senadores misioneros votaron contra el proyecto con el objetivo de beneficiar al Gobierno de Javier Milei y acusó a Mauricio Macri de montar una presunta operación para sacar a Cristina Kirchner de las próximas elecciones y posicionar a Silvia Lospennato en la Ciudad.

Adolfo Safrán, ministro de Hacienda, sostuvo en un extenso posteo en X que los legisladores de su partido dieron "una muestra de la independencia política de Misiones y su autonomía con respecto a las estructuras partidarias nacionales" y destacó que Carlos Arce y Sonia Rojas Decut rechazaron una ley que consideró "hecha a la medida del macrismo".

En su mensaje, Safrán plantea que la jugada política de Rovira fue "una intervención quirúrgica y trascendente" y que tiene por objetivo "dar gobernabilidad al proyecto de Milei y a su vez exponer la fragilidad de viejas expresiones políticas en decadencia".

"Los misioneros tenemos nuestra propia agenda y nuestras propias preocupaciones, como la situación de la yerba mate, el comercio fronterizo, la Hidrovía, el Régimen de Zona Aduanera especial, entre otros, que son los temas que nos interesan y no aquellos que algunos dirigentes porteños pretenden imponernos", sostuvo.

Además recordó que su partido, el Frente Renovador de la Concordia, "nunca estuvo de acuerdo en modificar leyes electorales, y menos aún en un año electoral, con el solo objetivo de perjudicar o favorecer a un dirigente". Sin embargo, los senadores de la provincia no defendieron esta postura desde el comienzo sino que dieron un giro el mismo día de la votación. Al punto que un mes antes Sonia Rojas Decut había declarado públicamente que iba a votar a favor.

Safrán apuntó directamente al presidente del PRO, al que acusó de haber montado un escenario en el que podía correr de la competencia electoral a Cristina Kirchner (cuya candidatura quedaba impedida para cargos nacionales si se aprobaba la ley) y a la vez darle visibilidad en los medios a su candidata a legisladora porteña, la diputada Lospennato, que redactó el proyecto original de Ficha Limpia y lo lleva como su principal bandera política.

"Frente a esta operación de Mauricio Macri, que con la Ley de Ficha Limpia buscaba en un mismo movimiento proscribir cualquier candidatura de Cristina Fernández y a la vez posicionar a su candidata -Silvia Lospenatto (sic), autora del proyecto- en la contienda legislativa de la Ciudad de Buenos Aires, la inteligencia política de Rovira desarmó con un simple movimiento lo que implicaba ser una jugada del macrismo para marcarle la agenda al Gobierno nacional y continuar profundizando su grieta con el kirchnerismo. Pero tampoco fue por simpatía hacia Cristina Fernández, que recordemos ordenó intervenir el PJ local porque estaba adherido al Frente Renovador, algo que manifiesta claramente que no se trató de una operación con ese sentido", planteó.

"Con el rechazo de esta Ley hecha a la medida de los intereses de la dirigencia porteña, la renovación misionera señala un camino político esperanzador en tiempos de confusión y alta fragmentación de las identidades partidarias. En las próximas elecciones, con Mauricio Macri y Cristina Kirchner habilitados ambos para competir, será la sociedad misma con su voto -no el Poder Judicial- quien exprese la depuración necesaria de estos liderazgos y la voluntad de mirar hacia el futuro dejando de lado expresiones políticas que, en su agonía, ya no son más que personalismos sin proyecto", sostuvo.

La del ministro de Passalacqua y dirigente del oficialismo misionero es la primera voz que va en línea con las primeras versiones que surgieron desde la provincia tras el brusco cambio de postura de los dos senadores.