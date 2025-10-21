Feroz enfrentamiento entre hinchas dejó a dos heridos

Un feroz enfrentamiento entre hinchas de distintos clubes deportivos dejó como saldo a dos hombres hospitalizados con heridas de consideración, en el barrio Alto Comedero.

De acuerdo a fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró el pasado domingo alrededor de las 21 en la intersección de la avenida Forestal y la calle Hermanos Lemoine del populoso barrio de la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que un llamado telefónico alertó a las autoridades sobre un enfrentamiento entre dos grupos de personas y de manera inmediata una comisión policial se constituyó en el lugar, donde constató la presencia de dos hombres heridos que eran asistidos por personal del Same.

Asimismo se entrevistaron una mujer, quien manifestó que hinchas de un club de la ciudad de Palpalá descendieron de un colectivo, se dirigieron a un kiosco y en un momento determinado se produjo una discusión con hinchas de un club deportivo capitalino.

El escenario escaló y derivó en un feroz enfrentamiento con golpes de puños, patadas y piedrazos, que provocaron daños en el rodado de la testigo. Además, al percatarse que se aproximaban los efectivos, los inculpados escaparon en distintas direcciones.

El personal del Same trasladó a un hombre a la guardia del hospital "Carlos Snopek", donde fue diagnosticado con traumatismo encéfalo craneal sin pérdida de conocimiento más herida cortante en la cabeza.

Mientras que otro sujeto tuvo que ser derivado al hospital "Pablo Soria", donde recibió el diagnostico de fractura en miembro inferior derecho. Ambos heridos fueron alojados en sala de Observación de los respectivos nosocomios.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó que efectivos del departamento de Criminalística realicen las pericias de rigor en el lugar, un relevamiento de cámaras del sector y que se actúe de oficio.

En tanto, la mujer que sufrió daños materiales en su vehículo radicó la correspondiente denuncia.

Finalmente, los efectivos de la Seccional 33° quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por directivas del agente fiscal.