Veda electoral: hasta cuándo se puede comprar alcohol antes de las elecciones 2025

A medida que se acercan las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre del 2025, es importante entender cómo funciona la veda electoral y cuáles son las restricciones que tienen tanto los partidos políticos como los ciudadanos.

Esta etapa, que suspende algunas actividades para garantizar un ambiente de reflexión y normalidad democrática, empezó a regir en algunas jurisdicciones y presenta algunas particularidades vinculadas al consumo de alcohol y a la difusión de propaganda política.

En este contexto, los ciudadanos deben estar atentos tanto a cuándo comienza la veda, como a qué actividades quedan prohibidas y desde qué momento no se permite la compra de bebidas alcohólicas. Comprender estas reglas ayuda a evitar sanciones y asegura que el proceso electoral se desarrolle con transparencia.

Cuándo empieza la veda electoral

La veda electoral comienza 48 horas antes de la apertura de los comicios y se extiende hasta tres horas después del cierre de los mismos, según lo previsto por el Código Electoral Nacional.

En la práctica, esto implica que si los centros de votación abren a las 8 horas del domingo, la veda comienza a las 8 horas del viernes anterior en muchos distritos.

Esta “ley seca” busca velar por un entorno más ordenado durante la jornada electoral, evitando que el consumo de alcohol pueda afectar el normal desarrollo del proceso.

Qué está prohibido hacer en la veda electoral

Durante la veda quedan suspendidas múltiples prácticas como: