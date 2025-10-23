Reconoció al presunto autor de un robo en su casa y lo redujo

Un hombre reconoció al presunto autor de un robo cometido en su domicilio, lo increpó y tras una gresca el inculpado fue detenido por efectivos policiales, en pleno centro de la ciudad de San Pedro.

Según fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró ayer alrededor de las 14.30 en un sector del centro de la mencionada ciudad ramaleña.

Fue en esas circunstancias que un hombre que transitaba por el lugar junto a su pareja reconoció al presunto autor de un robo cometido en su domicilio. Por tal motivo lo increpó y la acusación derivó en una pelea entre los protagonistas.

Los testigos alertaron a la Policía y una comisión del Pelotón de Infantería de la Unidad Regional 2 se constituyó en el lugar, donde constató la presencia de una importante cantidad de personas.

Luego de tomar conocimiento sobre las acusaciones, el inculpado de 24 años fue detenido y trasladado a la Seccional 9°, donde fue sometido a una requisa. La inspección arrojó como resultado el secuestro de cinco envoltorios de polietileno que contenían una sustancia amarillenta y otra vegetal, elementos para el consumo de estupefacientes y dinero.

Durante el operativo también intervinieron los efectivos de la Brigada de Investigaciones que secuestraron los estupefacientes.

Mientras que el inculpado quedó alojado en la Seccional 9° y el personal de la dependencia quedó a cargo de las actuaciones complementarias, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.