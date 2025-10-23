°
23 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Elecciones 2025
Informacion General

Nueva fecha para el encuentro “Cosecha de Saberes y Sabores”

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer stands lúdicos y educativos, disfrutar de demostraciones de cocina en vivo.

Jueves, 23 de octubre de 2025 15:34

La Dirección de Salud Integral y Género invitó a los vecinos a participar del Encuentro de Alimentación Saludable “Cosecha de Saberes y Sabores”, una propuesta pensada para fomentar prácticas de alimentación consciente, accesible y saludable. El evento se desarrollará el viernes 31 de octubre de 17 a 20 horas en el Multiespacio Mariano Moreno, ubicado en Perú 1154.

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer stands lúdicos y educativos, disfrutar de demostraciones de cocina en vivo, conocer productos naturales y saludables, y participar de un espacio de actividad física.

Cabe destacar que la iniciativa busca generar un ámbito de encuentro, aprendizaje y disfrute, donde cada participante pueda experimentar, preguntar, jugar y llevarse herramientas útiles para incorporar hábitos saludables en su vida cotidiana.

Desde la organización resaltaron que la salud integral se construye uniendo movimiento, alimentación y bienestar emocional, por lo que este encuentro será una oportunidad para compartir conocimientos y experiencias que fortalezcan esos vínculos. Para más información llamar al 388 5935592 (solo llamadas).

