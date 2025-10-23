Lionel Messi renovó su contrato con Inter Miami

Lionel Messi seguirá vestido con la camiseta del Inter Miami: renovó su contrato con la entidad que milita en la MLS según se pudo ver en un video que se difundió el club desde las obras que se realizan en el Miami Freedom Park Stadium, el recinto que se convertirá en la nueva casa de las Garzas a partir del 2026.

La filmación que difundió el combinado rosa en sus redes sociales bajo el título “está en casa” mostró al futbolista argentino de 38 años vestido con un elegante traje marrón mientras firmaba un contrato en medio de la construcción del flamante estadio que reemplazará al actual Chase Stadium. “Freedom 10 dream”, es la placa que aparece en el final. En Instagram, la cuenta oficial de la MLS en español firmó entre los comentarios: “Leo se queda en nuestra liga”.

El perfil del torneo norteamericano también realizó un posteo para anunciar que Messi e Inter Miami acordaron “una extensión de contrato” aunque hasta el momento no se informó la fecha de finalización.

Tras su extensa estadía en Barcelona y un breve paso por el fútbol francés con la camiseta del París Saint Germain, Leo desembarcó en Miami a mediados del 2023 y firmó un contrato que se extendía hasta diciembre de este año. Desde entonces, el capitán de la selección argentina sumó 71 goles y 36 asistencias en las 82 presentaciones oficiales que contabilizó con Inter Miami, teniendo en cuenta que ganó la Leagues Cup y la MLS Supporters’ Shield.

Messi seguirá en el fútbol de Estados Unidos con la intención también de engrosar sus impactantes estadísticas personales que hoy lo tienen con 889 goles y 399 asistencias sumando los 1130 partidos oficiales que disputó a lo largo de su trayectoria. Este viernes, el equipo que dirige Javier Mascherano disputará la ida de la primera ronda de la fase de playoffs contra Nashville con el fin de pelear por el boleto a las semifinales de Conferencia.