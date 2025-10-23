°
23 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

“Pensá en Grande”
José Javier Rodríguez
Charly García
Expo Educativa Provincial
PRIMERA NACIONAL
La Quiaca
“Pensá en Grande”
José Javier Rodríguez
Charly García
Expo Educativa Provincial
PRIMERA NACIONAL
La Quiaca

DÓLAR OFICIAL

$1505.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1525.00

3884873397
PUBLICIDAD
Entrada libre y gratuita

Tango y milonga en vivo en el Cabildo

Milongueros 360 presentan canto, música y baile el jueves 23 de octubre en el Muro de las Batallas con entrada libre y gratuita.

Jueves, 23 de octubre de 2025 15:38

Este jueves 23 de octubre, El Cabildo abre sus puertas para una noche de tango con el show 360 de Milongueros, una propuesta que combina interpretación vocal, música en vivo y baile. La actividad arranca a las 19:30 horas en el Muro de las Batallas con entrada libre y gratuita.

El espectáculo propone un recorrido por clásicos del tango y la milonga, generando un ambiente íntimo en uno de los espacios más emblemáticos del patrimonio histórico jujeño. La entrada es libre y gratuita para todo público.

Una oportunidad para disfrutar del tango en vivo en el corazón de la ciudad.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD