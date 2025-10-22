Ingreso 2026: son 108 los colegios sin sobredemanda

La primera instancia de preinscripción para el ingreso a primer año 2026 del Nivel Secundario, que se realizó del 13 al 17 de octubre, arrojó que los establecimientos educativos con sobredemanda son 15, también 15 los que definirán con instancia evaluativa y 108 sin sobredemanda.

Entre los que obtuvieron mayor cantidad de aspirantes están: Colegio N° 1 con 526 preinscriptos para 180 vacantes, EET N° 1 con 414 preinscriptos para 168 vacantes, Centro Polivalente de Arte con 350 para 220, Secundario N°3 de Perico con 339 para 200, Comercial N°1 de San Pedro con 314 para 216, Colegio N°2 con 254 para 156, Colegio N°3 con 253 para 125; ETP N°1 con 245 para 140, Comercial N°1 con 239 para 180 y EET N°1 de Palpalá con 232 inscriptos para 180 vacantes.

Desde el Ministerio de Educación detallaron cuales son los 15 colegios con sobredemanda que irán a sorteo a través del Instituto Provincial del Juego de Jujuy (Inprojuy). Este procedimiento no asignará la vacante directamente, sino el "momento" (orden de prioridad) para completar la inscripción definitiva.

El mecanismo consiste en que con fecha, hora, minutos y segundos se determinará la posibilidad de entrar en ese colegio según la cercanía al horario de preinscripción. Dicha asignación se realizará el martes 28 de octubre.

Los colegios son: de San Salvador de Jujuy el Centro Polivalente De Arte "Prof. Luis Alberto Martínez", Escuela De Educación Técnica N° 2 "Prof. Jesús Raúl Salazar", Escuela Normal Superior "Juan Ignacio Gorriti" y la Escuela Provincial De Comercio N° 1 "Prof. Carlos Eusebio Ibarra". De la ciudad de Palpalá, Colegio Secundario De Artes N° 53, de Perico el Colegio Secundario N° 3 San José" y el Colegio Secundario N° 64. De Monterrico, Colegio Secundario N° 67 y Escuela De Educación Técnica N°1.

Escuela De Comercio N° 1 "Dr. José Ingenieros" de San Pedro, Escuela De Comercio N° 2 "27 De Abril Día Grande De Jujuy" de El Carmen; Escuela De Educación Técnica N° 1 de La Quiaca, Escuela De Educación Técnica N° 1 "Gral. Manuel Belgrano" de Maimará, Escuela Normal Superior "Gral. San Martín" de Libertador General San Martín y la Escuela Provincial Agrotécnica N° 5 "Julio Francisco Bracamonte" de Fraile Pintado.

Con examen de ingreso

Por otra parte, respecto a las escuelas que tendrán instancia evaluativa, informaron que las reuniones informativas para padres, madres o tutores serán el 23, 24, 28 y 29 de octubre, siendo el establecimiento quien establezca el día y la hora.

Recordaron además que el examen de ingreso será el 31 de octubre en la institución donde se preinscribió al estudiante. Los establecimientos son:

De San Salvador de Jujuy, Colegio N° 1 "Teodoro Sánchez De Bustamante", Colegio N° 2 "Armada Argentina", Colegio N° 3 "Éxodo Jujeño", Escuela De Comercio N° 1 "Prof José Antonio Casas", Escuela De Educación Técnica N° 1 "Escolástico Zegada", Escuela Provincial De Artes N° 1 "Medardo Pantoja" y Escuela Técnica Provincial N° 1 "Aristóbulo Vargas Belmonte". De la ciudad de Palpalá la Escuela De Educación Técnica N° 1 "Gral. Savio" y Colegio N° 1 "Domingo Faustino Sarmiento".

De Libertador General San Martín la Escuela Provincial Agrotécnica N° 4 "Nelly Arrieta" y Colegio Secundario N° 65 "Nikola Tesla". De San Pedro la Escuela De Educación Técnica N° 1 "Cnel. Manuel Álvarez Prado" y el Colegio Secundario N° 60. También el Colegio Secundario N°68 de Perico y el Colegio Secundario N° 70 de Calilegua.

Establecimientos que no cubrieron las vacantes

El periodo de preinscripción 2026 también arrojó que son cinco los establecimientos educativos en los que inicialmente se preveía un examen de ingreso, pero no lograron cubrir todas sus vacantes con la preinscripción. En estos casos, todos los estudiantes preinscriptos aseguraron su banco directamente.

Las instituciones beneficiadas son: la Escuela Técnica N°1 "Maestro Humberto Samuel Luna" de Perico, el Secundario N°54 de San Salvador de Jujuy, el Secundario N°36 de Monterrico, la Agrotécnica N°3 "Gral. Manuel Eduardo Arias" de Humahuaca y la Escuela Provincial Agrotécnica N°8 de Abra Pampa.

Sin sobredemanda

Los establecimientos que no registraron sobredemanda fueron la mayoría, el Ministerio de Educación informó que son 108 y en esos casos los estudiantes tienen ya asignación directa. Deberán confirmar la inscripción llevando la documentación a la escuela el 6, 7 y 10 de noviembre.

Entre ellos están: Bachillerato Provincial N° 1 "Gob. Ing. Alberto José Iturbe" de Fraile Pintado, Bachillerato Provincial N° 10 "Francisco Luna" de Santa Clara, Bachillerato Provincial N° 11 "Monseñor Sixto Villoldo" de San Pedro, Bachillerato Provincial N° 12 "Avelino Bazán" de El Aguilar, Bachillerato Provincial N° 14 "Juan Minetti" de Puesto Viejo, Bachillerato Provincial N° 15 "Legislatura De La Provincia De Jujuy" de San Salvador De Jujuy, entre otros.

Los interesados en consultar los listados completos pueden ingresar al sitio oficial del ministerio de Educación a través del enlace: ingreso2026.jujuy.edu.ar