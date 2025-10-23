Convocatoria para la Exposición y Venta de Ofrendas en el Mercado Central

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través del Mercado Central “6 de Agosto”, invita a productores y productoras de ofrendas a participar en la feria de ofrendas 2025, que se realizará los días 29, 30 y 31 de octubre.

Esta tradicional exposición tiene como objetivo promover y mantener vivas las costumbres locales relacionadas con la festividad de Todos los Santos, brindando a los emprendedores un espacio para exhibir y comercializar sus productos elaborados especialmente para la ocasión.

Las inscripciones estarán abiertas del 22 al 27 de octubre, en el horario de 8 a 12 horas, en la Oficina de Administración del Mercado Central (Planta Alta), ubicada en la esquina de Alvear y Balcarce.

Desde el municipio destacaron la importancia de estas ferias para fortalecer la economía local y preservar las tradiciones culturales que forman parte de la identidad jujeña.