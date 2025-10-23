Charly García cumple 74: sus últimas apariciones, los festejos para los fans y un brindis con amigos

Este jueves 23 de octubre, Charly García cumple 74 años. Nació en 1951 y desde que era apenas veinteañero se convirtió en una figura clave del rock argentino, con grupos emblemáticos como Sui Generis y Serú Girán, además de tener una larga carrera como solista que aún hoy sigue generando nuevo material.

Para celebrar su cumpleaños, los fans del músico decidieron iniciar una vigilia frente a su departamento, desde las 23 horas de ayer miércoles 22. Ahí mismo, pero recién a las 14 horas de este jueves, la radio Mega pondrá una bandeja y pasará sus canciones. Y desde las 18 horas, en la librería El Ateneo Grand Splendid, el DJ Alejandro Pont Lezica hará sonar sus temas preferidos.

En cuanto al cumpleaños en sí, Charly suele festejar en restaurants u hoteles, y este año no fue la excepción: decidió hacerlo en la noche del 22, para brindar con familia y amigos íntimos a las 00.00 del miércoles. La cita fue en La Fábrica, el lugar que supo ser el búnker creativo de García entre 1986 y 2005 y que reabrió sus puertas el mes pasado como sala de música en vivo, restaurante y bar.

Allí estuvieron presentes figuras como David Lebón, Mariana Fabbiani, Pedro Aznar, Hilda Lizarazu, Beto Casella, Joaquín Levinton, Lea Lopatín, Fernando Caloia, Rispico, los chilenos Toño y Kiuge, Lisa y Benito Cerati, Brenda Asnicar, El Zorrito Von Quintiero, Rosario Ortega, Nora Lezano y Daniel y Josy García, entre otros.

Un año en fotos

A lo largo de este 2025 se lo vio en muchas fotos que reflejaron sus salidas y apariciones públicas. La primera que se viralizó en redes sociales fue del viernes 31 de enero, junto a David Lebón en el hotel Faena, donde supuestamente se mudó por unos días mientras pintaban su departamento en el famoso edificio de Coronel Díaz y Av. Santa Fe.

La frase que publicó su querido amigo y compañero de aventuras decía: "La música nos une para toda la vida. Hermanos, compañeros de ruta, de historias, de acordes y de sueños".

Hasta ese momento, prácticamente no había noticias suyas desde el lanzamiento de su último disco La lógica del escorpión, en septiembre de 2024.

Febrero

Durante comienzos de febrero, varias fotos de Charly García aparecieron en diferentes cuentas en las redes sociales, todas en el marco del Faena junto a amigos que lo visitaron. Uno de ellos fue Nito Mestre, que en su cuenta oficial de Instagram publicó el día 5 una foto juntos, con la leyenda: “Sui Generis hoy y siempre”. Dos días antes, un fan también subió una instantánea con su ídolo.

Luego, el día 24, fue a visitar a Sting a los camarines del estadio Movistar Arena. Charlaron y por lo visto ya estaban definiendo detalles del disco que lanzaron más adelante.

El 2 de mayo, Charly García no se quiso perder el recital de BEAT, el grupo liderado por Adrian Belew y Tony Levin, sobrevivientes de su admirado King Crimson. Fue en Movistar Arena y disfrutó del sonido contundente y complejo de los años '80. Charly pareció disfrutar de ese show tan atípico y demandante de atención al detalle, al rulo enrevesado y el funk dislocado.

Dos días después, recibió en su casa al director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, que estaba en Buenos Aires para participar de dos actividades en la 49,º Feria del Libro. Le donó varias piezas para la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, por ejemplo la inmortal canción Los dinosaurios, la letra manuscrita de La lógica del escorpión, cuya letra está basada en la fábula de Esopo de la rana y el escorpión, y el álbum homónimo.

García, con una voz débil pero clara, le contó que todos los objetos que lega "están dedicados con mi firma al Instituto Cervantes". El poeta español le expresó su admiración al argentino, al que consideró "uno de los grandes maestros de la música latinoamericana".

"Nos hace mucha ilusión que la música esté presente en nuestro legado cultural", explicó García Montero al músico, tras explicarle que también Serrat, Sabina y Les Luthiers le acompañarán simbólicamente en la caja acorazada del Instituto Cervantes.

Luego, el 15 de mayo, Charly volvió al Movistar Arena, donde vio el recital de otro artista que admira: Chrissie Hynde, líder de The Pretenders.

Julio

El segundo semestre arrancó con una gran noticia: a las 17 horas del lunes 28 se juntaron en un estudio de grabación nada menos que Charly García, Nito Mestre, León Gieco, Raúl Porchetto y María Rosa Yorio, o sea el legendario grupo Porsuigieco de los años '70. La ocasión fue escuchar la reedición en vinilo que realizó el INAMU. Hubo abrazos afectuosos y mucha alegría por el acontecimiento. Todos cuentan que vieron muy bien a Charly, muy conectado y contento, haciendo chistes con su típico humor ácido.

Según León, "El encuentro fue maravilloso, como todas las veces que nos encontramos con Raúl y con Nito, que a veces nos juntamos a comer un asado. Con María y con Charly generalmente no nos encontramos tanto, aunque a Charly lo veo todos los fines de año y en los cumpleaños. Así que nos pareció realmente increíble poder juntarnos todos. Estuvo hermoso, cariñoso y lleno de amor, porque siempre nos tuvimos mucho respeto entre todos y fue uno de los primeros grupos donde había una mujer"

Bernabé "Buco" Cantlon, presidente del INAMU, fue testigo de todo lo que ocurrió esa tarde. Dijo que fue muy emotivo ver a Charly cantando en voz baja las letras de las canciones, cruzando miradas cómplices con los demás, por ejemplo con su ex pareja María Rosa en Quiero ver quiero ser quiero entrar. Y en Antes de gira Charly se puso a decir cada verso, y León se alegró al escuchar su armónica en un tema y agradeció a sus compañeros que le hayan dejado grabarla.

Agosto

El 19 de agosto, Charly García fue nombrado Doctor Honoris Causa de la UBA y sorprendió al asistir a la ceremonia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, donde le dieron el título. Cuando agradeció dijo: "Gracias a la Universidad por este reconocimiento tan importante, desde ahora pasaré a llamarme Doctor Charly".

Con esas palabras y levantando los dedos en V, rodeado de una multitud que colmó el aula 108 de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, cerró el acto. Es el máximo galardón que otorga la institución y fue votado por unanimidad en el Consejo Superior. La distinción fue por su "inestimable aporte a la música y a la cultura nacional", reconociendo su trayectoria artística y su compromiso social a través de la música.

Septiembre

El lunes 1° de septiembre, los fanáticos del rock recibieron una noticia inesperada que los dejó helados: al mediodía, Charly García y Sting hicieron una publicación conjunta en Instagram anunciando que estaban preparando un proyecto en colaboración para principios de octubre.

Al pie del reel, que en 40 minutos superó las 177 mil reproducciones, Charly escribió "I'm doing it my way" (Lo estoy haciendo a mi manera, en español). A esto, Sting respondió "Hermano", junto con un emoji de la Estatua de la Libertad y otro con un corazón.

Tres días después, Charly volvió a ser noticia, esta vez por un encuentro con Lionel Messi. Fue en el último partido del Pulga con la Selección por los puntos en Argentina. Se juntaron en el vestuario y se sacaron unas fotos.

Después, cuando Messi ya se estaba retirando del estadio junto a su familia, cuando se encontró con el cantante y bajó la ventanilla de su camioneta para saludarlo con mucho afecto. Le estrechó la mano y fue pura sonrisa Leo. "Chau. Dios te bendiga", le dijo Charly, que estaba-como es habitual últimamente- en silla de ruedas.

También se la pudo ver disfrutar de ese momento a Antonela Roccuzzo, la esposa del 10 que estaba en el asiento del acompañante. Sonrió y se puso una mano en el corazón, visiblemente emocionada.

Octubre

Charly García festejó el lanzamiento de su canción con Sting en una reunión con amigos y familiares en el mítico búnker que fue su sala de ensayo, ahora refaccionada como salón de eventos y recitales bajo el nombre La Fábrica. Fue el martes 7 de octubre, desde las 19 horas, junto a Beto Casella, Mariana Fabbiani, Juana Molina, el guitarrista Fernando Kabusaki, Fabián Quintiero, Rosario Ortega, Trueno, Iván Noble, Nito Mestre y la fotógrafa Nora Lezano, entre otros.

En medio de la noche, para sorpresa de todos, Charly se apersonó en el lugar para saludar a todos los invitados y festejar esta colaboración que se hizo esperar. Una vez allí, el músico charló con los presentes y se tomó fotos con cada uno.

El tema In The City, con García y Sting, se estrenó el jueves 9 de octubre en todas las plataformas digitales, junto con su videoclip en YouTube.

También está disponible para su compra en formato de vinilo simple. La canción es, en realidad, una versión de un tema que tiene un título más largo, In the City that never Sleeps, y que forma parte del disco de Charly Kill Gil.

Finalmente, la última aparición de Charly fue el martes 14, cuando asistió junto a su pareja Mecha Iñigo al brindis del casamiento de David Lebón y Patricia Oviedo en el hotel Madero, justo después de la ceremonia en el Registro Civil.

CHARLY GARCÍA / EN SU DEPARTAMENTO EN PALERMO OCTUBRE 2025

Los acompañaron sus hijos y nietos, además de músicos famosos como Ricardo Mollo, Pedro Aznar, Marcela Morelo, Sandra Mihanovich, Julia Zenko, Kevin Johansen y algunos integrantes de la banda de Lebón, como Daniel Colombres, Dhani Ferrón, Leandro Bulacio y Alex Musatov.