La Expo Educativa Provincial se desarrolla con gran éxito en la Ciudad de las Artes

El evento ofrece un espacio abierto para conocer la amplia oferta académica disponible en distintos puntos de la provincia. Para los estudiantes secundarios, representa una oportunidad valiosa para explorar opciones y recibir orientación al momento de elegir una carrera.

“Queremos que los jóvenes conozcan todo lo que Jujuy tiene para ofrecer en materia educativa, y que encuentren en su provincia un espacio para desarrollarse, formarse y crecer. Convocamos también a las familias, docentes y a toda la comunidad educativa, porque la elección de una carrera es una decisión colectiva que impacta en el desarrollo de nuestra provincia”, expresó Carolina Calvó, directora de Educación Superior.

La Expo comenzó ayer y continuará abierta hoy hasta las 18 horas, siendo esta la última jornada. Además, quienes no puedan asistir podrán acceder a la información de las carreras escaneando el código disponible en la página del Gobierno de Jujuy.

Durante las dos jornadas, el evento contó con talleres, música en vivo, charlas y diversas actividades interactivas que convocaron a gran cantidad de público.