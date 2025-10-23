El fallo de Gimnasia vs Deportivo Madryn pasará para la próxima semana

Luego de que el partido por la ida de cuartos de final del reducido sea suspendido escandalosamente por el árbitro Lucas Comesaña quien alegó supuestas amenazas en el vestuario una vez finalizado el primer tiempo, se está a la espera de que sucederá con el encuentro entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn.

Quienes son los encargados de determinar lo que sucedió y por ende si se reanuda o no el partido es el Tribunal de Disciplina de la AFA que en primera instancia se había establecido que hoy saldría el fallo, sin embargo el mismo dará a conocer la semana que viene.

El partido

Luego de un primer tiempo en el que Gimnasia que fue claramente perjudicado debido a que se veía una determinación del árbitro Lucas Comesaña no cobró un penal tan claro como insólito además de ser mal expulsado por doble amarilla Matías Noble, aún así el "lobo" pudo abrir el marcador de la mano de Alejandro Quintana. En el entretiempo el referí decidió suspender el partido por supuestas amenazas.

Tribunal de Disciplina de la AFA

PRIMERA NACIONAL

GIMNASIA Y ESGRIMA (Jujuy) c. DEPORTIVO MADRYN Ira. Nac. 19/10/2025



EXPTE. 98263:

1º) Se aprueba la medida autorizada en el Boletín 6773 Bis del día 20 de Octubre de 2025.-

2º) Se suspende por un partido al jugador Matías Jesús Noble, del Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Regla 12 del International Board (doble amonestación).-

3º) Se suspende por seis partidos al jugador menor alcanza balones Tobías Leandro Veloz, del Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Art. 13 1. j) del Código Disciplinario.-

4º) Se suspende por dos partidos al jugador menor alcanza balones Miguel Damián Ávila, del Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Art. 13 1. b) del Código Disciplinario.-

5º) Se da vista por el término de cuarenta y ocho horas, al Club Deportivo Madryn, debiendo tomar conocimiento y contestar dentro de ese plazo. Art. 36 del Código Disciplinario.