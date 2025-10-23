Puerto Argentino es el nombre elegido para el Colegio Secundario 43

En un hecho sin precedentes que cierra años de trayectoria y transformaciones, el Colegio Secundario N°43 de Alto Comedero vivió un martes histórico. El 21 de octubre, la comunidad educativa en pleno se volcó a las urnas para participar en una jornada democrática que definiría por fin el nombre oficial del establecimiento.

Desde las 9 hasta las 12 y desde las 14 hasta las 17 horas, estudiantes, familias, docentes, personal administrativo y de servicios, junto a vecinos de la zona, pasaron por la escuela para emitir su voto. La elección se realizó con un sistema de boleta única, replicando la modalidad de los comicios nacionales, donde se presentaron seis propuestas para nombrar a la institución: Juanita Moro, Puerto Argentino, Autonomía Política de Jujuy, Josefina Aragón de Vilte, Silvia Barrera y Combatientes Jujeños.

La emoción y el compromiso fueron los protagonistas de la jornada, capturados en imágenes que los propios estudiantes, "Los Camaleones", compartieron con orgullo en sus redes sociales. Las fotografías dan testimonio de una participación que culminó con el conteo de votos. La directora de la institución, Analia Castaño, no pudo ocultar su alegría ante este gran paso.

La propuesta más votada, que impuso el nombre “Colegio Secundario N°43 Puerto Argentino”, simboliza para los alumnos el cierre de una larga espera y el inicio de una nueva era. Con este resultado, la escuela de Alto Comedero no solo estrena denominación, sino que consolida su identidad tras un proceso colectivo que quedará grabado en su memoria institucional.