Tango y milonga en vivo en el Cabildo

El Cabildo abre sus puertas para una noche de tango con el show 360 de Milongueros, una propuesta que combina interpretación vocal, música en vivo y baile. La actividad arranca a las 19:30 horas en el Muro de las Batallas con entrada libre y gratuita.

El espectáculo propone un recorrido por clásicos del tango y la milonga, generando un ambiente íntimo en uno de los espacios más emblemáticos del patrimonio histórico jujeño. La entrada es libre y gratuita para todo público.

Una oportunidad para disfrutar del tango en vivo en el corazón de la ciudad.