°
23 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Abuso Sexual
Gobierno Nacional
Inter Miami
Santiago Sosa
Expo Educativa Provincial
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Abuso Sexual
Gobierno Nacional
Inter Miami
Santiago Sosa
Expo Educativa Provincial

DÓLAR OFICIAL

$1505.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1515.00

3884873397
PUBLICIDAD
Entrada libre y gratuita

Tango y milonga en vivo en el Cabildo

Milongueros 360 presentan canto, música y baile el jueves 23 de octubre en el Muro de las Batallas con entrada libre y gratuita.

Jueves, 23 de octubre de 2025 15:38

El Cabildo abre sus puertas para una noche de tango con el show 360 de Milongueros, una propuesta que combina interpretación vocal, música en vivo y baile. La actividad arranca a las 19:30 horas en el Muro de las Batallas con entrada libre y gratuita.

El espectáculo propone un recorrido por clásicos del tango y la milonga, generando un ambiente íntimo en uno de los espacios más emblemáticos del patrimonio histórico jujeño. La entrada es libre y gratuita para todo público.

Una oportunidad para disfrutar del tango en vivo en el corazón de la ciudad.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD