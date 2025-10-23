Scioli felicitó a maimareños por el BTV

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, recibió a la intendente de Maimará, Susana Prieto, quien la semana pasada recibió en nombre de su pueblo la distinción Best Tourism Villages de ONU Turismo.

A su regreso de Huzhou, provincia de Zhejiang en China, donde estuvo junto al director de Turismo municipal Luis Zerpa participando en la ceremonia de premiación, el funcionario nacional la felicitó por el título logrado. Es el segundo que obtiene Jujuy en esa categoría, el primero lo recibió Caspalá en 2021.

Prieto llegó al Aeropuerto internacional "Jorge Newbery" de la ciudad de Buenos Aires junto a la ministra de Turismo de Corrientes, María Alejandra Eliciri, quien recibió la distinción por el pueblo Colonia Carlos Pellegrini. En la aeroestación ambas eran esperadas por Scioli.

"Es un orgullo compartir este momento tan especial para nuestro país y celebrar que dos pueblos argentinos Carlos Pellegrini, en Corrientes; y Maimará, en Jujuy, hayan sido reconocidos por ONU Turismo con el premio Best Tourism Villages 2025, los 'Oscar del turismo', con el mérito de que Argentina fue el único país que recibió dos distinciones", señaló Scioli.

"Este reconocimiento es mucho más que un galardón. Es un homenaje a la gente de estos lugares, a sus comunidades rurales que cuidan sus tradiciones, su entorno y su forma de vida. Estos premios nos llenan de alegría, pero también nos comprometen a seguir trabajando para que el turismo argentino siga brillando en el mundo", finalizó.

Prieto agregó que lo logrado "es un gran sueño de todo el pueblo de Maimará. Estoy muy agradecida por el premio, vamos a trabajar arduamente porque esta distinción obtenida es gracias al esfuerzo, la cultura y las tradiciones. Continuaremos trabajando para que Maimará sea más conocida".

De los nueve pueblos finalistas que representaron al país en la presente edición, Maimará y Colonia Carlos Pellegrini fueron distinguidos; mientras que San Javier y Yacanto (Córdoba) obtuvieron el premio correspondiente al Programa Upgrade. Este año intervinieron 270 candidatos de 65 países.

La iniciativa Best Tourism Villages (Mejores Pueblos Turísticos) tiene por objeto distinguir a los pueblos que son ejemplo de destinos de turismo rural con bienes culturales y naturales reconocidos, que preservan y promueven valores, productos y estilos de vida basados en la comunidad.

Desde su primera edición en 2021, la Argentina postuló a distintos pueblos que pueden ser visitados para disfrutar del contacto directo con la naturaleza y la cultura, como finalistas en representación del país fueron San Francisco de Alfarcito (2022); Yavi (2023) y Barrancas (2024).

Un lugar único

Con poco más de 5.000 habitantes, la vida de Maimará transcurre al ritmo de la Pachamama y el río Grande, enmarcada por un paisaje que corta la respiración: el cerro Paleta del Pintor, una imponente formación montañosa de múltiples colores que se ha convertido en uno de los emblemas del Norte Argentino.

El reconocimiento de la ONU no solo valora la belleza escénica, sino también la autenticidad de su gente y sus tradiciones. Los habitantes de Maimará se dedican principalmente a la agricultura, la floricultura (sus campos de rosas, gladiolos y claveles son un espectáculo en sí mismos) y la vitivinicultura de altura.

Los visitantes pueden sumergirse en esta cultura recorriendo sus viñedos, participando de festivales como la vendimia de El Bayeh, o degustando su gastronomía local con platos como el locro, empanadas, tamales, humitas y otras elaboraciones de cocineras populares.