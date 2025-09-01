Unión goleó a Alberdi y clasificó

Unión Calilegua y Defensores de Yuto clasificaron a la semifinal del Torneo Anual 2025 "Marcelo Monasterio". En la mencionada instancia ya estaban clasificados Mitre de Calilegua y Central Norte.

El "lobo" calilegüense logró un contundente triunfo por 4 a 1 frente a Sportivo Alberdi en la vuelta de cuartos de final en el estadio "Ángel Lamas" y ante un gran marco de público que dijo presente para alentar a su equipo. Las acciones fueron controladas por Rubén Cabana.

En la ida ambos habían igualado 0 a 0, por lo que la serie quedó abierta. Y con esa premisa salieron a buscar la clasificación atendiendo que si continuaba la igualdad la serie se debía definir por penales.

El local sorprendió de entrada con el gol de Joel Obiña al minuto de juego. Recién se acomodaban dentro del reducto y en una jugada rápida, el "tigre" pegaba primero.

Pero fue un "espejismo", ya que Unión no se inmutó, tranquilo, con el juego que lo caracteriza, comenzó a manejar la pelota y de a poco lo acorraló contra su campo. Hasta que a los 24 minutos apareció la calidad de Alfredo Vaca para empatar.

El "albiceleste" fue por más y cuando terminaba la primera parte, tuvo su premio. Juan Domínguez a los 41 puso el segundo y tras cartón, a los 44, volvió a inflar las mallas con Ariel Cuellar dando vuelta la historia.

Unión fue claramente superior desde los 25 minutos en adelante, con un Domínguez imparable y un Vaca en gran nivel. Alberdi sintió la ausencia de Jesús Aramayo y no logró sostener el rendimiento tras el gol inicial.

En el complemento Unión manejó la pelota, jugó con la desesperación de su rival que más allá de intentar, le faltó encontrar los espacios y contundencia para definir las chances generadas.

Sobre el final, otra vez Vaca amplió la diferencia en tiempo de descuento, a los 46 minutos definió y puso cifras definitivas.

El otro semifinalista es Defensores de Yuto que se impuso ante San Francisco Bancario por diferencia de goles, ya que ambos equipos ganaron, pero la "naranja mecánica" terminó con 3 goles a favor sobre los dos goles a favor del "verdolaga".

En la semi, Unión será el rival de Central Norte, mientras que Defensores de Yuto jugará con Mitre de Calilegua.

Defensores de Yuto por goles

DEFENSORES DE YUTO | TAMBIÉN SACÓ PASAJE A LA SEMIFINAL.

En la otra llave de cuartos de final, Defensores de Yuto sacó pasaje a la semi luego de dejar en el camino a San Francisco Bancario. Ayer en el “Complejo Municipal” se impuso por 2 a 0. La “naranja mecánica” había caído en el encuentro de ida por 2 a 1, por lo tanto en la diferencia de goles, el global, luego de contar tres puntos para cada uno, fue con 3 a favor de los dirigidos por Ricardo Rodríguez que por tercera temporada consecutiva tendrá la chance de pelear por un lugar en la final.