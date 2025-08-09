Choque e incendio en la ruta 42

Un intenso operativo de emergencia se desplegó la noche del viernes en la Ruta N°42, a la altura de El Edén, en Monterrico, luego de que un vehículo se incendiara tras un accidente. El siniestro, ocurrido alrededor de las 21:10, activó un rápido despliegue de bomberos y efectivos de la Seccional N°29, quienes lograron dominar las llamas en minutos y evitar una tragedia mayor.

Según los primeros reportes, el móvil policial N°05 fue el primero en llegar al lugar, donde encontraron el automóvil completamente envuelto en fuego. Los equipos de rescate trabajaron con rapidez para extinguir el incendio y enfriar la zona, evitando rebrotes. Además, se aseguró el perímetro para proteger a otros conductores en la ruta, una de las más transitadas de la zona.

Pese a la magnitud del incidente, no se registraron víctimas. Las autoridades investigan las causas del accidente, mientras destacan la eficiente coordinación entre las fuerzas intervinientes para controlar la emergencia.