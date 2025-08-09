El Divino Redentor eligió a Eunice Ortega como su nueva representante

Con la participación de 37 señoritas, la velada estuvo marcada por la elegancia y la alegría, bajo una temática inspirada en Mulán. Las candidatas desfilaron, bailaron el vals y disfrutaron de un ambiente festivo, acompañadas por las hinchadas que ya calentaban motores para el esperado fin de semana estudiantil en el estadio 23 de Agosto.

Durante la noche, también se presentaron los pajes, se realizó el baile tradicional y se llevó a cabo la elección del Chico 10 que fue elegido Apolo Juárez. .

Resultados de la elección: Reina: Eunice Nicole Felisa Ortega, sus princesas Morena Montes y Erica Flores, como damas de honor Tiara Villena y Ana Cecilia Leithold y miss simpatía Aylén Siloz junto a la miss elegancia de Delfina Valdéz

Fue una noche mágica que combinó tradición, juventud y talento, dejando todo listo para seguir celebrando en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.