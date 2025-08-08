Hoy Ricardo Soulé presenta “Unísono” y la música del país

Esta noche, al término de la película programada por la Televisión Pública, a las 23.40 aproximadamente, se emitirá una nueva emisión del ciclo "Unísono".

Se trata de programa para difundir la música independiente, del Instituto Nacional de la Música (Inamu). Cada semana se muestran en la pantalla nacional proyectos musicales de distintas provincias, y cada semana hay un presentador invitado.

Esta noche, el conductor de lujo es Ricardo Soulé, fundador delo grupo Vox Dei, quien se encargará de anunciar cada video seleccionado para esta noche.

Hoy se compartirá la música de Araca Aires Urbanos, de Mendoza; Mauricio Martínez, de Buenos Aires; Grillo Negro, de Córdoba; y Yeka Ramos, de San Luis; además de videos especiales, homenajes y sorpresas.

Héctor Ricardo Soulé es un poeta, músico y compositor de rock argentino, principalmente conocido por ser miembro fundador y principal compositor del grupo Vox Dei. Su discografía se inició a finales de la década de 1960, y consta de un importante número de trabajos, ya sea como miembro de Vox Dei o en su carrera solista. A lo largo de su vida profesional, Soulé residió y trabajó durante diferentes períodos de tiempo en Europa, especialmente en España.

En 1967 comenzó su carrera artística en Mach 4, banda que cambiaría su nombre por Vox Dei en 1969, junto a Willy Quiroga, Rubén Basoalto y Juan Carlos Godoy.

Soulé abandona la banda en 1974 para iniciar su carrera solista. Entre fines de 1974 y 1975 estuvo radicado en Inglaterra.

A lo largo de su camino transitó en distintos momentos su tiempo con Vox Dei, grupo al que volvió en varias oportunidades y su tiempo solista. Ambos proyectos fueron muy prolíficos.

Soulé siempre dividió sus canciones en lo que denominó «repertorio sacro" y «repertorio profano", aludiendo a las diferentes temáticas que lo inspiraban.