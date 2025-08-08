¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
8 de Agosto,  Jujuy, Argentina

TEMAS

Día de San Cayetano
Julieta Prandi
Matías Jurado
Venezuela
Chat GPT
Yamandú Orsi
Julieta Prandi
elecciones
Benjamin Vicuña
Javier Milei
Día de San Cayetano
Julieta Prandi
Matías Jurado
Venezuela
Chat GPT
Yamandú Orsi
Julieta Prandi
elecciones
Benjamin Vicuña
Javier Milei

DÓLAR OFICIAL

$1340.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2211.00

DÓLAR BLUE

$1325.00

3884873397
PUBLICIDAD
NACIONALES

La fiscalía dijo que Julieta Prandi “no mintió” y pidió 20 años de prisión contra Claudio Contardi

Ahora, será el turno de la defensa de Contardi.

Viernes, 08 de agosto de 2025 11:29

Veinte años de prisión pidió la fiscalía contra Claudio Contardi al subrayar que Julieta Prandi "no mintió". La solicitud fue durante el alegato final en el juicio contra el empresario gastronómico por abuso sexual y violencia.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Veinte años de prisión pidió la fiscalía contra Claudio Contardi al subrayar que Julieta Prandi "no mintió". La solicitud fue durante el alegato final en el juicio contra el empresario gastronómico por abuso sexual y violencia.

Este viernes se desarrollan en los Tribunales de Campana los alegatos de todas las partes y existe la posibilidad de que también se dicte el veredicto.

Ahora, será el turno de la defensa de Contardi.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD