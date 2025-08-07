¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

7 de Agosto,  Jujuy, Argentina

San Cayetano

Se realizan los actos y el desfile por el Día de San Cayetano en Palpalá

Este jueves, en el marco de las fiestas patronales en honor a San Cayetano, la ciudad de Palpalá celebró una emotiva jornada con la realización de un acto proctocolar y continuará con el desfile cívico-militar, encabezado por el intendente Rubén Eduardo Rivarola.

Jueves, 07 de agosto de 2025 12:53

El evento contó con la participación de la banda de música, fuerzas federales, efectivos de la Policía, el juez de paz, funcionarios públicos, autoridades políticas y vecinos de la ciudad que se acercaron para compartir la celebración en honor al santo patrono del pan y el trabajo.

Rivarola agradeció la presencia de todos los que acompañaron la jornada, especialmente a la banda de música, a las fuerzas federales, funcionarios municipales y al público en general.

 “Decirles a todos que levantemos la fe, que acompañemos a nuestro santo patrono y recemos por la ciudad de Palpalá, por el pan y el trabajo que hacen falta en esta crisis que atraviesa la Argentina”, expresó el jefe comunal.

Además, hizo un llamado a la unidad y al compromiso ciudadano, “Que tengamos un corazón solidario, un poco de responsabilidad para cuidar nuestra ciudad. Trabajando juntos, sé que podemos sacar a Palpalá adelante”, expresó.

Durante la ceremonia, también agradeció la presencia del padre Blas, quien ofreció palabras de fe y destacó el acompañamiento de los veteranos de Malvinas, presentes en la jornada.

Las celebraciones patronales en Palpalá continuarán durante el día con actividades religiosas y culturales en honor a San Cayetano.

