Divorcio entre la realidad y la decisiones políticas

El presidente de la Convención Provincial de la Unión Cívica Radical, Mario Pizarro, expresó su preocupación respecto de los vetos presidenciales sobre la ley de aumento a las jubilaciones, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad a la vez que rechazó los argumentos oficiales dados por la Oficina de la Presidencia.

Advirtió que "el Estado nacional está en deuda con los derechos de las personas con discapacidad", dicen que no hay plata, pero los intereses de deuda se pagan, las partidas para la Side siguen, los fondos de manejo discrecional también.

"Lo que se votó significa un pequeño alivio y el Estado tiene los recursos para hacerle frente, es mentira que afecte el equilibrio fiscal", aseguró y precisó: "Representa solo el 0,24% del PBI, es la mitad del costo fiscal de haberle perdonado el impuesto a los bienes personales a los ricos".

"Vetar leyes para personas con discapacidad y jubilados no es valentía, es crueldad. Una vez más, el ajuste no lo paga la casta, lo pagan los que más lo necesitan, finalizó.