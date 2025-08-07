Con vistas al Mundial

El campeón nacional de trail, Adrián Gaspar, visitó El Tribuno de Jujuy, a unas cuantas semanas de competir a nivel mundial.

"Tomo con mucho compromiso y responsabilidad lo que significa representar a la Selección Argentina", comentó el atleta jujeño con respecto a su participación en la cita ecuménica. La competencia se realizará en Canfranc, España del 24 al 28 de septiembre, Adrián Gaspar correrá el viernes 26.

Canfranc es un municipio pirenaico de la comarca de la Jacetania, en la provincia de Huesca (Aragón). Cuenta con una población de alrededor de 600 habitantes.

Como puesta a punto para el Mundial, el atleta competirá este fin de semana en el Ramal. Allí se disputará el trail de San Pedro. En mención a su presencia en el circuito sampedreño: "Mi participación será como un estímulo para lo que viene".

Este fin de semana, se cumplirá una nueva edición del Trail de San Pedro 2025 en el trazado "Tierra Brava", donde los participantes podrán elegir entre circuitos de 7 km, 14 km, 21 km y 35 km, atravesando cerros, senderos y paisajes llenos de adrenalina. Al margen de lo deportivo, con esta competencia, desde el Gobierno provincial pretende seguir desarrollando actividades deportivas que tienen que ver con el turismo también, poniendo como epicentro a San Pedro de Jujuy.

Gaspar mencionó las claves de su éxito deportivo, que inició después de la pandemia: "Para que uno perdure en el deporte, tiene que gustarle y ser feliz".

El entrevistado se mostró ansioso y con confianza para lo que viene sin dejar de agradecer a quienes lo apoyan. "Detrás tengo un equipo de trabajo, acompañado es mucho más llevadero, mucho más fácil", confesó.

Recordemos que Gaspar logró su clasificación tras consagrarse campeón del Nacional de Short-Trail 2025, celebrado hace unos meses en la provincia de Córdoba. Su rendimiento y constancia lo colocaron en lo más alto del podio y lo impulsaron directo al equipo nacional.