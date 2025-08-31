¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

31 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Alto Comedero

Un hombre llamó al 911 y logró salvar a su amiga

La víctima había sido agredida y se escondió en un baño.

Domingo, 31 de agosto de 2025 00:00

Un hombre de 37 años fue detenido acusado de atacar a golpes a su pareja, quien logró encerrarse en el baño y pedir ayuda a su amigo.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró en una feria del barrio El Paraíso de Alto Comedero de la capital jujeña.

En esas circunstancias, los efectivos de la Seccional 62º del barrio Sargento Cabral tomaron conocimiento a través del sistema de emergencia 911 sobre un hecho de violencia de género en progreso.

Una vez que los efectivos se hicieron presentes en el lugar, tomaron conocimiento que una mujer estaba oculta en el baño de la feria, luego de haber sido agredida físicamente por su pareja.

Cuando los efectivos intervinieron, el inculpado forzó la puerta e ingresó al sanitario donde se encontraba la víctima y para evitar que continúen las agresiones, los policías procedieron a su aprehensión.

El hombre de 37 años fue trasladado a la sede policial, mientras que la mujer en un principio se había negado a realizar la denuncia en contra de su pareja, por temor a represalias.

 

