Denunció que le robaron $15 millones y dos teléfonos

Un joven denunció que le robaron 15 millones de pesos y dos teléfonos celulares, mientras se encontraba en el barrio capitalino de Mariano Moreno. Las pertenencias se estaban dentro de una mochila que el denunciante dejó en su auto luego de bajarse. Los sospechosos no ejercieron violencia para concretar el ilícito.

El hecho sucedió el pasado viernes cuando la víctima, domiciliada en Alto Comedero, alrededor de las 19.30 salió de su casa a bordo de su automóvil llevando consigo los dispositivos y la millonaria suma de dinero.

En un primer momento, el damnificado se dirigió a la casa de un amigo a la vuelta de su domicilio para luego ir al barrio Mariano Moreno a visitar a un familiar.

Fue entonces que tras ese recorrido por distintos puntos de la capital jujeña, cerca de las 21.25 el denunciante se percató que la mochila con los objetos de valor ya no estaba donde la había dejado, en el piso del asiento del acompañante.

A partir de ese momento, con la desesperación a cuestas, comenzó a revisar distintos sectores del rodado, como ser los asientos traseros y el baúl. Sin embargo, la cifra millonaria y los teléfonos Iphone no aparecieron.

Ante tal situación, el joven manejó desde Mariano Moreno hasta la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero, en donde denunció el robo. Además, reconoció que cuando llegó a la casa de su familiar se olvidó de colocar el seguro centralizado del vehículo luego de bajarse. Por esa razón, sospechó que el robo ocurrió en el mencionado sector barrial de la capital.