Colapinto finalizó en el puesto 11

En una carrera notablemente cambiante en Zandvoort, el australiano de McLaren lideró de principio a fin y estiró su ventaja en la cima del Campeonato de la Fórmula 1. Lando Norris lo atacó durante gran parte de las 72 vueltas, pero falló su monoplaza sobre el final y tuvo que abandonar. Max Verstappen (Red Bull) e Isack Hadjar (Racing Bulls) completaron el podio.

Franco Colapinto realizó una solvente actuación en la que se vio perjudicado en dos oportunidades por el Safety Car. En pista, el piloto argentino mostró sus cualidades al lograr varios adelantamientos: en la recta principal sobre Pierre Gasly en dos oportunidades y en la curva tres sobre Gabriel Bortoleto (Sauber) y Nico Hülkenberg (Sauber), los más destacados. El pilarense recuperó varias posiciones sobre el final y quedó en el 11° lugar, en lo que fue su mejor actuación con la escudería francesa.