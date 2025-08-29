¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
29 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Unidad peronista
Frente Primero Jujuy Avanza
Unidad peronista
Frente Primero Jujuy Avanza

DÓLAR OFICIAL

$1360.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2244.00

DÓLAR BLUE

$1345.00

3884873397
PUBLICIDAD
Tendencias

Celebró su cumpleaños 89 con sus 10 perritos

La mujer se mostró feliz de tener a su lado a sus 10 perritos que están con ella en las buenas y en las malas.

Viernes, 29 de agosto de 2025 19:02

Hay muchas formas de celebrar. Sin embargo, qué mejor que hacerlo con los mejores amigos, con la familia más leal. Por ello, se viralizó el caso de María, quien celebró su cumpleaños número 89 a lado de sus perritos, quienes sentados en la mesa festejaron a la mujer en Brasil.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Hay muchas formas de celebrar. Sin embargo, qué mejor que hacerlo con los mejores amigos, con la familia más leal. Por ello, se viralizó el caso de María, quien celebró su cumpleaños número 89 a lado de sus perritos, quienes sentados en la mesa festejaron a la mujer en Brasil.

Fue a través de medios locales y de redes sociales en donde se dio a conocer esta peculiar celebración. Y es que la mujer se mostró feliz de tener a su lado a sus 10 perritos que están con ella en las buenas y en las malas.

De acuerdo con lo reportado por medios locales, la mujer de nombre María celebró sus 89 años con los perritos que cuida a capa y espada. Ellos a su vez siempre se muestran felices de estar a su lado.

Al respecto, la hija de la mujer, señaló que era casi obvio que los perritos debía festejar el cumpleaños.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD