El Colegio Cristo Rey eligió a su representante 2025

Ana Victoria Velásquez fue coronada como la nueva representante 2025. La acompañarán Guadalupe Durán, como Primera Princesa, y Kiara Estrada, como Segunda Princesa.

Ana Victoria Velásquez fue coronada como la nueva representante 2025. La acompañarán Guadalupe Durán, como Primera Princesa, y Kiara Estrada, como Segunda Princesa.

La noche estuvo llena de alegría y color, con presentaciones de baile a cargo de estudiantes de los niveles primario y secundario. Además, las candidatas deslumbraron al público con un elegante baile, acompañadas por sus pajes, en un evento que reunió a la comunidad educativa y familias.