30 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Onda Estudiantil 2025

El Colegio Cristo Rey eligió a su representante 2025

Este viernes el Colegio Cristo Rey cerró con su elección reina en la Sociedad Española. Siete candidatas participaron del evento, que definió quién será la representante de la institución en la Elección Capital.

Viernes, 29 de agosto de 2025 21:45

Ana Victoria Velásquez fue coronada como la nueva representante 2025. La acompañarán Guadalupe Durán, como Primera Princesa, y Kiara Estrada, como Segunda Princesa.

La noche estuvo llena de alegría y color, con presentaciones de baile a cargo de estudiantes de los niveles primario y secundario. Además, las candidatas deslumbraron al público con un elegante baile, acompañadas por sus pajes, en un evento que reunió a la comunidad educativa y familias.

